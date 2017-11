Timråtränaren om SSK: "Är ett av de bättre lagen vi har spelat mot här på hemmaplan"

SSK såg till att Timrå åkte på sin första nollpoängare hemma i NHK Arena i fredags kväll. Timråtränaren blev överraskad av hur bra motståndet var.

Vad var det ni såg av SSK i fredags?

– För det första var det ett lag med mycket bättre självförtroende. Det såg man ju, att de hade vunnit en hel del matcher. De spelade ju med mycket större självförtroende, sedan har de ju ett väldigt rörligt anfallsspel med backar som deltog mycket mer i anfallsspelet och på sätt skapade de många fler målchanser, säger Fredrik Andersson som inte är klar med sin analys:

– Sedan tycker jag att spelet ur egen zon, alltså från att ha vunnit puck, den starten, till att få skapa med tre mot tvåor över banan, att det var väldigt snabba ut och på så sätt skapade överläge över banan, det tycker jag var stora skillnader mot när vi mötte dem där nere.

Då, den 7 oktober, vann Timrå i Scaniarinken med 2–5, SSK sjätte förlust på sex matcher. Det blev Mats Waltins sista match som huvudtränare i SSK.

Nu har Ulf Lundberg kommit in men Fredrik Andersson menar intressant nog att spelarna också har höjt sig mer på grund av att Lundberg kommit in och satt press på dem och inte tack vare att Waltin sparkades och att ett ok då skulle lyftas från spelarnas axlar.

– Nu ligger det ju också lite press på killarna, lite mer att man satt lite press på sig själva också att vara där varje dag och köra. När tränaren har fått gått då blir det ju mer tryck på spelarna och då gäller det att de levererar plus det att Ulf kommit in och lagt till, hans syn.

Fredrik Andersson erkänner så här några dagar efteråt att hans Timrå föll mot ett bättre lag, helt enkelt.

– Vi möter ett riktigt bra lag, vi förlorar mot ett lag som var riktigt bra. Jag har tittat på matchen efteråt här och liksom suttit... och det är så att vi skapar en del målchanser absolut men jag tycker att det här är ett av de bättre lagen vi har spelat mot här på hemmaplan, just med den här farten de hade ut från egen zon. Tillsammans med Pantern som också har ett väldigt snabbt spel bakifrån. Det blev jag väldigt överraskad över.

Hur bra är SSK?

– De är bra. Som de spelar just nu så är de ju bra, då kommer de att klättra högre upp i tabellen, det är jag helt säker på, sedan ska man komma ihåg att någonstans kommer naturligtvis de att åka på en förlust här och där men kan de fortsätta så här med den här kontinuiteten i det de gör så kommer de att bli att räkna med framöver, det tror jag.

