SSK värvar back från SHL-klubb: "Mycket bra skott"

Efter att han lämnat sin moderklubb Gislaved inför säsongen 2012–13 för spel i Linköpings organisation har den nu 21-årige backen Petter Hansson blivit kvar i klubben, bortsett ett par korta lånesejourer i Västerås och Oskarshamn samt 28 matcher i Västervik.

Nu står det klart att den vänsterskjutande backen de två kommande säsongerna spelar i Södertälje SK.

Det efter att kluben presenterat backen under tisdagsmorgonen.

– Petter är en konstruktiv back med en hög spelskicklighet. Han har starka offensiva kvaliteter kryddade med ett mycket bra skott, säger Mats Waltin i ett pressmeddelande.

Under förra säsongen blev det 22 matcher och en assist i Linköping och SHL för Hansson som även var utlånad till Västervik i 28 matcher där han noterades för ett mål och åtta assist i grundserien innan det blev ytterligare två assist på fem matcher i slutspelsserien.

Hansson har spelat totalt 45 SHL-matcher i Linköpingströjan.

– Det ska bli både kul och spännande att spela för SSK, det känns som att man har något bra på gång där, säger Hansson och fortsätter.

– Jag är en tvåvägsback som är rätt teknisk med ett bra skott. Även om jag prioriterar defensiven så följer jag gärna med upp i anfall.

Fakta / SSK:s lagbygge för 2017–18

Målvakter: Alexander Sahlin, George Sörensen (ny från Almtuna), Lukas Klarström (ska lånas ut), Robin Christoffersson (ska lånas ut).

Backar: Marcus Bohman, Stefan Johansson (ny från AIK), Jacob Spångberg (ny från AIK), Jonas Liwing (ny från Oskarshamn), Sebastian Owuya (try out, ny från Sundsvall), Petter Hansson (ny från Linköping/Västervik).

Forwards: Victor Andersson, Lucas Carlsson, Sebastian Höglund, Måns Lindbäck, Henrik Nyberg, Stefan Gråhns (ny från Västerås), Markus Persson (ny från Västerås), Christopher Bengtsson (ny från Tingsryd), Thom Flodqvist (ny från Kristianstad), Fredric Weigel, Hampus Olsson (try out, ny från Kallinge/Ronneby), Sebastian Manberg (try out, ny från Sundsvall).

Huvudtränare: Mats Waltin.

Förluster: Erik Ullman, back, AIK, Olov Lundqvist, back, Asplöven, Jonas Westerling, forward, utomlands, Karl Olovsson, forward, Kallinge/Ronneby, Johan Skinnars, forward, do, Patrik Kallmert, forward, do, Felix Maegaard Scheel, forward, do, Petter Lindberg, back, do, Jonas Vidlund, back, do, Mathias Dahlström, målvakt, do, William Kaijser, back, do, Robin Nilsson, back, do, Adam Hansen, do, Henrik Thegel, forward, do, Anton Holm, forward, do.

