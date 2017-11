SSK vaknade för sent – Björklöven bröt dystra bortasviten

Det var två lagmed totalt motsatta formkurvor som ställdes mot varandra i Scaniarinken under måndagskvällen. Hemmalaget Södertälje kom till matchen med fyra segrar på de fem senaste matcherna medans gästande Björklöven endast tagit en seger på sina fem senaste matcher.

Det var med andra ord inte mycket som talade för Björklöven i Scaniarinken denna måndagskväll, men efter tre mål av Erik Rainersson, Cody Murphy och Roope Talaja inom loppet av drygt fem minuter kunde bortalaget dra det längre stråe toch besegra Södertälje.

Segern var Björklövens första på bortais på drygt en månad.

Första perioden blev ingen sprakande tillställning direkt. Båda lagen fick varsin chans i spel i numerärt överläge men inget av dem kunde ta vara på chanserna man skapade. Periodens bästa läge hade Södertälje genom Christopher Bengtsson, men den 24-årige forwarden kunde inte överlista Björklövens målvakt Adam Werner på sitt friläge.

I den andra perioden kunde Björklöven, under fem lyckosamma minuter, gå ifrån till en tremålsledning efter mål av Erik Rainersson, Cody Murphy och Roope Talaja. Gästerna visade prov på extrem effektivitet då man bara sköt fyra skott under mittperioden men ändå lyckades få in tre puckar bakom George Sörensen i SSK-kassen. SSK skapade en del farliga lägen under den andra perioden men Werner i Björklöven-målet spelade väldigt bra matchen igenom.

SSK vaknade till ordentligt i den tredje perioden och fick in en viktig reducering genom junioren Jesper Lindén efter drygt fem minuter spel i den tredje akten. Målet var Lindéns första mål i SSK-tröjan och skapade en viss nerv i matchen. Forceringen fortsatte sedan från hemmalaget och man hade bud på både ett och två mål till direkt efter reduceringen. Tränaren Ulf Lundberg valde att ta ut George Sörensen med drygt fyra och en halv minut kvar av matchen och hemmalaget bombade en storspelande Adam Werner med skott.

SSK fick in ytterligare en reducering med 40 sekunder kvar av matchen genom Victor Andersson, men närmare än så kom inte hemmalaget och Björklöven kunde hålla undan och ta med sig tre viktiga poäng hem till Umeå.

Noterbart från den tredje perioden är att Södertälje vann skotten med hela 16–1.

Björklöven tar, i och med segern, steget upp från niondeplatsen upp till en fjärdeplats i den HockeyAllsvenska tabellen. SSK ligger kvar på tionde plats. Nästa match för SSK är borta mot AIK i ett stekhett länsderby på lördag medan Björklöven vänder hem till Umeå för ett möte med Troja/Ljungby på fredag.

Matchfakta: Södertälje SK – IF Björklöven 2–3 (0–0, 0–3, 2–0)

Andra perioden: 0–1 (04:50) Erik Rainersson (Cody Murphy), 0–2 (07:47) Cody Murphy (Axel Ottosson), 0–3 (10:00) Roope Talaja (Alex Hutchings, Fredric Andersson) i spel i numerärt överläge

Tredje perioden:1–3 (05:31) Jesper Lindén, 2–3 (19:21) Victor Andersson (Stefan Gråhns, Jonas Liwing) i spel sex mot fyra

Skott: 33–13 (7–8, 10–4, 16–1)

Utvisningar:Södertälje2x2, Björklöven 4x2

Domare: Johan Nordlöf

Publik: 3015