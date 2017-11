SSK upp på playoff-plats efter vändning mot Troja/Ljungby

I lördags tog Södertälje en prestigefylld bortaseger mot AIK (2–0) på Hovet. Lagets momentum hängde med även till onsdagskvällens hemmamöte med Troja/Ljungby, då man besegrade smålänningarna med 5–4.

Mattias Åkesson gav bortalaget ledningen efter att han snyggt styrt in Jens Holmströms hårda passning upp i krysset bakom George Sörensen i SSK-kassen. Den danske målvakten fick, lite senare i perioden, se sin landsman Nikolai Meyer utöka Troja/Ljungbys ledning när den danske landslagsforwarden tryckte in en retur bakom Sörensen. Stefan Gråhns fick in en 1–2-reducering genom ett mäktigt slagskott strax efter Meyers mål, men Jonathan Johnssons mål en minut innan periodvilan gav gästerna en 3–1-ledning inför den andra perioden.

I inledningen av den andra perioden pricksköt Thomas Valkvae-Olsen in 2–3-reduceringen och efter drygt halva mittperioden hade SSK även kvitterat matchen genom Lucas Carlsson. Troja återtog kommandot när Alexander ”Flash” Lindqvist-Hansen kommit direkt från utvisningsbåset och fri med Sörensen prickskjutit Troja upp i ledningen igen. Målet var Lindqvist-Hansens fjärde för säsongen och innebar att Troja gick in till den sista perioden med en uddamålsledning, 4–3.

Victor Andersson kunde en bit in i den tredje perioden kvittera matchen efter en fin individuell prestation. Den 26-årige forwarden dribblade sig in framför Robin Johansson i Troja-kassen och lyfte elegant in en backhand. Christopher Bengtsson fullbordade sedan SSK:s vändning när han prickade in sin egen retur i spel fem mot fyra när det återstod drygt fem minuter av matchen. Troja tryckte på för en kvittering i matchens slutskede men Sörensen och SSK-försvaret höll undan och lyckades knipa alla tre poäng. Noterbart är att Södertälje vunnit åtta av de nio senaste tredjeperioderna som man har spelat.

I och med segern tar Södertälje alltså steget upp till åttondeplatsen och playoff-platserna för första gången den här säsongen. Troja/Ljungby å sin sida ligger alltjämt kvar på nästjumboplatsen i HockeyAllsvenskan. Nästa match för smålänningarna är hemma mot Modo på måndag. För Södertälje väntar närmast ett bortamöte med Timrå på fredag.

Matchfakta: Södertälje SK – IF Troja/Ljungby 5–4 (1–3, 2–1, 2–0)

Första perioden: 0–1 (07:57) Mattias Åkesson (Jens Holmström, Alfred Andersson), 0–2 (16:34) Nikolai Meyer (Jonathan Johnsson, Jonatan Nielsen), 1–2 (17:36) Stefan Gråhns (Henrik Malmström, Jonas Liwing), 1–3 (19:00) Jonathan Johnsson (Nikolai Meyer)

Andra perioden: 2–3 (02:49) Thomas Valkvae-Olsen (Stefan Gråhns), 3–3 (10:20) Lucas Carlsson (Victor Andersson, Nicklas Heinerö), 3–4 (13:04) Alexander Lindqvist-Hansen

Tredje perioden: 4–4 (07:29) Victor Andersson (Lucas Carlsson), 5–4 (14:30) Christopher Bengtsson (Stefan Johansson) i spel fem mot fyra

Skott: 22–28 (10–15, 5–8, 7–5)

Utvisningar: SSK 2x2, Troja/Ljungby 4x2

Domare: David Bergman

Publik: 2516

Rasmus Kågström