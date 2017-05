SSK tar in storväxt back och forward på try out: "Väldigt positivt"

Södertälje SK ger en back och en forward chansen att spela till sig ett kontrakt nästa säsong.

Närmast från Hockeyettan kommer Sebasitan Owuya och Hampus Olsson in på try out.

– Jag tror detta kommer leda till något väldigt positivt för de själva och för laget, säger Mats Waltin till klubbens hemsida.