SSK tar in SHL-målvakt – Klarström får vänta ytterligare på sin chans: "Sportslig bedömning"

Lukas Klarström har sedan Alexander Sahlin gick sönder i oktober varit reservmålvakt åt George Sörensen. 20-åringen har tränat med laget hela tiden – men någon match har han inte fått.

I stället har SSK tittat på andra lösningar för att ge Sörensen vila. Klarströms enda speltid den här säsongen är tio minuter mot Troja i Ljungby den 29 december där han släppte in ett mål i 0–6-förlusten.

Nu blir Lukas Klarström förbisedd igen när SSK lånar in Karlskronas andremålvakt Henrik Lundberg, för, som det verkar, en match.

– Det är en sportslig bedömning, säger klubbdirektören Mats Pernhem och fortsätter:

– Att det är viktigt att hela tiden ha kompetenta målvakter i truppen. Det finns ju ett riskscenario att skulle någon gå sönder då behöver vi ha fler än två. Det är ett sätt att gardera sig.

Vad säger ni till Lukas Klarström i det här läget?

– Lukas är vår målvakt och har sitt program och sitt upplägg. Det är viktigt att han är redo om läget kommer. Det finns ett individuellt program för honom, han har spelat i helgen. Det finns ett tänkbart scenario där vi lånar ut honom för seniormatcher men vi vill samtidigt ha också ha hög nivå på träningarna och där bidrar han oerhört mycket med sin professionella inställning. Det är avvägningar men vi har två målvaktsinstruktörer som jobbar med det här hela tiden.

Vad säger du om arbetet med målvaktsfrågan?

– Jag tycker väl att vi har tagit ett steg nu.

Men Lundberg är väl inlånad bara för en match, eller?

– Vi får väl se..

Det kan bli längre än så alltså?

– Ja, det kan bli längre...

Vad är status på Emil Kruse?

– Han är fortsatt i full rehabilitering och har ännu inte gått på is. Han är registrerad hos oss just nu. Det är Rögles målvakt så det är de som bestämmer hur länge han ska vara registrerad hos oss. Det är en bedömning som de gör just nu, säger Pernhem och fortsätter:

– Emil är en jättebra målvakt och vi hade jättegärna sett honom säsongen ut. Nu är han tyvärr skadad och har inte gått på is. Det är inte säkert att han spelar så många matcher den här säsongen, tyvärr.

Det ser Lukas Klarström alltså inte ut att göra heller.

– Det är en avvägning hela tiden att försöka få så bra lag som möjligt till varje match. Alla de här besluten som tas är att för att försöka optimera laget från match till match, säger tränaren Ulf Lundberg.

Lukas Klarström själv vill inte säga så mycket om sin situation i laget:

– Jag vet inte så mycket, faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, man kan dra egna slutsatser, men jag vet som sagt inget än.

Vad säger klubben till dig?

– Nej, jag har bara varit här och tränat och gnuggat på med målvaktstränarna. Jag försöker hålla i gång bara så får vi se vad som händer. Jag vet helt ärligt ingenting.

Du får stå en del i J20 för att få matcher.

– Ja, jag har varit med J20 och fått lite matchträning, har stått de två senaste matcherna. Skönt att få lite matchträning i alla fall.

Känner du själv att du är redo för att stå en match i hockeyallsvenskan?

– Det är ju det jag tränar för. Om något skulle dyka upp så vill man vara så bra förberedd som man kan. Det är det man jobbar för men vi får se vad som händer.

George Sörensen är också diplomatisk när han kommenterar målvaktssidan:

– Ett bra drag av laget att det kommer in en bra målvakt. Det är bra att kunna utmana varandra och göra varandra bättre och göra laget bättre, säger dansken.

Möt Henrik Lundberg – SSK:s senaste målvakt – i en tv-intervju nedan:

