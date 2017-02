SSK klart för kval när playoffjagande Almtuna bröt segersviten

Tio raka förluster från mitten av januari lade i praktiken SSK:s planer på att undvika kval på is. Nu är det också klart, rent matematiskt.

Förlusten borta mot Almtuna på onsdagskvällen, 3–1, gör att SSK får spela kvalserie för tredje säsongen i följd.

Almtunabacken Per Svensson blev något av den första periodens förgrundsfigur. Först knätacklade han Erik Ullman och gav SSK chansen att ta tag i matchen i powerplay. Men Jonas Johansson spelade stabilt i hemmamålet, när bland andra formstarke Måns Lindbäck testade honom med en styrning.

Och sedan gjorde Per Svensson avtryck igen. Med en stor skopa tur. Svenssons skott från blå studsade på en klubba och via William Kaijsers rygg in till 1–0 för Almtuna efter 9.45.

SSK hade kvitteringschanser, den bästa ett direktskott från Lindbäck mitt i slottet, men i slutfasen av andra tog Almtuna över. En trend som bara fortsatte i mittperioden – där Alexander Sahlin såg till att SSK höll tätt.

Almtuna stängde i stället matchen i powerplay tidigt i tredje. Petter Lindberg hängde inte med Ludwig Blomstrand och orsakade i stället straffen som Erik Santesson förvaltade efter bara 63 sekunder av perioden. Santessons skott smet in mellan benen på Sahlin.

Mindre än fyra minuter senare utökade Almtuna igen. Linus Sandin hade hunnit pricka stolpen innan Daniel Ljunggren snärtade in 3–0 från höger tekningscirkel, centerns sjunde mål för säsongen.

Hemmalaget dominerade perioden i stort sett rakt igenom, men en sen 3–1-reducering av Fredric Weigel skapade trots allt en SSK-forcering i slutminuten. Om än en fruktlös sådan.

Om förlusten för Södertäljes del bara bekräftade det som en längre tid framstått som oundvikligt så var trepoängaren desto viktigare för Almtuna i jakten på den åttonde och sista playoffplatsen.

Eftersom Vita Hästen samtidigt förlorade i Karlskoga kliver Almtuna om Norrköpingslaget och skapar sig ett försprång på två poäng. Men det är tätt kring strecket, Oskarshamn är precis som Vita Hästen bara två poäng bakom Almtuna. Modo jagar ytterligare två poäng därbakom.

Fyra omgångar återstår av grundserien.

Matchfakta/ Hockeyallsvenskan

Almtuna–SSK 3–1 (1–0, 0–0, 2–1)

Första perioden: 1–0 (9.45) Per Svensson (Sebastian Hartmann, Emil Larsson).

Tredje perioden: 2–0 (41.03) Erik Santesson (straff), 3–0 (44.45) Daniel Ljunggren (Linus Rotbakken), 3-1 (58.47) Fredric Weigel (Anton Holm, Lucas Carlsson).

Skott: 36–27 (9–13, 12–8, 15–6).

Publik: 1 422.

Så spelade SSK:

Målvakt: Alexander Sahlin (Lukas Klarström).

Förstafemma: Victor Andersson, Fredric Weigel, Anton Holm – Olov Lundqvist, Marcus Bohman.

Andrafemma: Måns Lindbäck, Sebastian Höglund, Felix Maegaard-Scheel – William Kaijser, Petter Lindberg.

Tredjefemma: Jonas Westerling, Lucas Carlsson, Johan Skinnars – Adam Hansen, Erik Ullman.

Fjärdekedja: Robin Nilsson, Karl Olofsson, Henrik Thegel.

Så spelade Almtuna:

Målvakter: Jonas Johansson (George Sörensen).

Förstafemma: Erik Santesson, Victor Rollin-Carlsson, Ludwig Blomstrand – Gustav Lindström, Linus Rotbakken.

Andrafemma: Sebastian Hartmann, Daniel Ljunggren, Emil Larsson – Eric Norin, Per Svensson.

Tredjefemma: Linus Sandin, Marcus Fornell, William Quist – Marcus Oskarsson, Erik Flood.

Fjärdekedja: Sebastian Selin, Albin Lundin, Oscar Milton.

Sjundeback: Adam Deutsch.