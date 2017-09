SSK-kaptenen svarar på fansens frågor: "Visste att det skulle komma upp"

Många har väntat på att Nicklas Grossmann ska vända hem för spel i SSK – och det har han själv också. I en stor intervju med LT och Hockeypuls berättar han om sin längtan att komma tillbaka till SSK, om besvikelsen över hur NHL-karriären tog slut och om beslutet att slå sig ner i Trosa med sin amerikanska fästmö och deras dotter – och mycket mer.

Den intervjun publiceras lördag – men här får ni läsare svar på just era frågor. I en uppmaning på Facebook och Twitter ombads ni skicka in frågor till Grossmann, och gensvaret var stort.

Här är frågorna som skickades in, och Nicklas Grossmanns svar.

Vad är dina förväntningar på säsongen?

– Jag förväntar mig en rolig säsong, det är där man börjar nånstans. Sen finns det ingen felfri säsong, det är upp och nedgångar. Men man får försöka trumfa nedgångarna med uppgångarna. Vi har ett slagkraftig lag, så jag förväntar mig att vi ska vara med och kriga.

Vem är den bästa spelare du mött respektive spelat med?

– Mött, ja det är många spelare.... du har ju Sidney Crosby och alla de där, men den klurigaste är Pavel Datsjuk (tidigare Detroit Red Wings, nu i KHL). Man visste aldrig vad han skulle göra, han kunde alltid dra fram ett nytt ess ur rockärmen.

– Spelat med, det är också några att välja på. Men det är häftigt att kunna säga gamla legendarer som man hade på hockeykort själv och sedan fått spela med. Som Mike Modano, USA:s bästa målgörare genom tiderna, och när jag spelade med honom var han fortfarande väldigt bra.

– Jag kommer ihåg när jag spelade i SSK:s J18-lag, då hade jag "Modano-hook" på klubban, jag gillade den vinkeln så mycket. Och sen att man sitter bredvid honom i omklädningsrummet inför första NHL-matchen. Jag minns att det var hemma mot Minnesota, jag var så nervös, händerna skakade, jag kunde knappt knyta skridskorna. Och så satte de mig bredvid honom såklart. Han drog armbågen i sidan på mig och frågade "You nervous, kid?" och så "It's alright, it's only a game" och så skrattade han. Det var coolt.

– Men man kommer in i någon form av vardag, det blev en vana att spela i NHL också. Det blev några matcher. Jag har också gjort samma sak och sagt något till en ung spelare, man vet att en mening från en äldre spelare gör mycket för en yngre.

Efter karriären, den dag den tar slut – vad ska du göra då?

– Bra fråga! Jag har ingenting konkret alls planerat. Vissa spelare har idéer och tankar, men jag har känt att när den dagen kommer så vill jag inte ha dragit in på nåt spår. Men självklart skulle jag vilja hålla mig inom idrotten, det är den utbildning jag har och jag skulle gärna försöka föra vidare det jag lärt mig.

Vad var det första du unnade dig när du började tjäna mycket pengar?

– Jag köpte... den här bilen! säger Grossmann och pekar ut på uppfarten där hans enorma Ford F-150 står.

– Den är nog 15 år gammal snart, jag fraktade hem den med båt från USA. Det tog några veckor, men det var det värt.

– Det var det första, alla därborta körde såna bilar och jag tyckte de var häftiga.

Kaptensrollen – hur ny är den för dig och hur gör du för att det inte ska tynga dig?

– Helt ny är den inte, jag hade en kaptensroll i juniorlandslaget i JVM. Sen var jag assisterande i VM med Tre Kronor. Sen var jag kapten en kort tid i Örebro förra säsongen när kaptenen Viktor Ekbom var skadad.

– Man blir en länk från spelare till fans och media. Men det är inga hemligheter, man får vara ärlig och vara sig själv. Försöka hålla sig positiv och sån är jag funtad som människa också. Jag försöker göra nåt bra av varje situation.

Hur är det att hitta utmaningen i hockeyallsvenskan efter alla år i NHL?

– Jag är hur taggad som helst, från att hjälpa till i organisationen till att hjälpa laget på isen med erfarenhet och rutin. Jag känner mig aldrig nöjd, jag kan se nästa mål hela tiden och hittar glädje och driv i det. Det är ingen skillnad för mig,

När kommer Tom Wandell och Niclas Bergfors hem till SSK?

– Haha, jag visste att den där frågan skulle komma. Nej, det får man fråga dem om. Men det vore häftigt med en reunion i SSK, men... jag känner ju båda ganska väl, men jag vet inte hur deras framtid ser ut. Det vore häftigt att kriga tillsammans med dem som vi gjorde i juniorerna en gång i tiden. Vi får se, man kanske kan locka hem dem.

Vilken serie tror du att du spelar i om tre år?

– Jag hoppas på SHL, självklart. Vi har höga mål, det är dit vi vill.

Skulle du inte kunna stå framför mål i powerplay?

– Ja, jag har provat det på träning faktiskt. Fråga "Salle" och George (målvakterna Alexander Sahlin och George Sörensen) vad de tycker om det. Det är bara att borra ner skridskorna och klubban och ställa sig där. Men jag vet inte om det blir av på match, du får väl fråga (Mats) Waltin om det.

– Jag har väl ingen stor erfarenhet av powerplay men det vore kul att testa på, ha lite puck och försöka hänga dit dem.

Hur går det med ishallen i Trosa?

– Jag tror det går rätt bra, faktiskt. Jag känner några som jobbat med det och jag tror de fått någon form av godkännande från kommunen, men det blir kanske tidigast 2020, tror jag. Sen får vi se vad det blir, om det blir en uterink eller en "halv hall" som Järna började med. Det vet vi inte än, och det är inte klart var den ska ligga och hur mycket den får kosta. Men jag tycker det är ett jättebra initiativ, jag var med och försökte göra det jag kunde med kontakter och slänga in mitt namn till kommunen. De har gjort ett jättejobb för att kicka igång projektet, nu är det bara att hoppas att det går i lås.

Fotnot: Den långa intervjun med Nicklas Grossmann publiceras i LT, på LT.se och Hockeypuls.se i nästa vecka.