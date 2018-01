SSK fortsätter vinna på bortais - straffade Almtuna efter dramatisk tredjeperiod

Att SSK trivs på bortais är en illa bevarad hemlighet. Under fredagskvällen besegrade man Almtuna i Gränbyhallen med 4-3 efter att ha avgjort i straffläggningen. Därmed ligger man kvar på åttondeplats i den hockeyallsvenska tabellen, medan Almtuna är kvar på den femte.

Själva matchen var en svängig historia. Första perioden var slarvig från båda lagens sida. Passningsspelet var hafsigt och när man väl kom till avslut var det lösa puckar utan problem för de båda målvakterna.

Almtuna var ändå något bättre, vilket gjorde att 1-0-målet för bortalaget kom ologiskt. En riktig bjudning av unge backen Gustav Lindström vars försök till uppspel blir till en passning till Victor Andersson som frii med målvakten inte gör några misstag.

I andra perioden kommer SSK ut som ett helt annat lag. Man trycker ner Almtuna i egen zon och skapar mängder av målchanser. När hemmalaget väl har pucken slarvar man gång efter annan med uppspelen. Något bortalaget effektivt utnyttjar. Bara de första tio minuterna skapar SSK fyra frilägen (!) med hjälp av snabba omställningar genom mittzon.

Men bara ett av dem går i mål. Sebastian Höglund gör inga misstag ensam med Arvid Ljung i hemmakassen i den femte minuten av andra. En backhand upp i nättaket och 2-0 till SSK.

Där och då var det ingenting som talade för att Almtuna skulle orka hämta in underläget.

Men med två minuter kvar av perioden slappnar SSK av och bjuder in hemmalaget i matchen. Bortalaget lyckas inte ta sig ut ur egen zon, vilket till slut resulterar i en utvisning på Nicklas Grossmann. En biljett in i matchen som Almtuna löser in. Efter ett riktigt vackert klapp-klapp-spel kan Victor Rollin-Carlsson trycka in sitt elfte mål för säsongen i öppen kasse.

I tredje perioden får hemmapubliken se en total scenförändring av matchen. Almtuna skruvar upp tempot och SSK hänger inte med i svängarna. 2-2 ligger i luften från minut ett. Men George Sörensen står emot allt. Utom Victor Rollin-Carlsson.

Forwarden i Almtuna har en av sina bästa kvällar i karriären. Först gör han sitt andra mål i matchen genom ett dragskott från blå, Sedan, efter att SSK:s Marcus Bohman stuckit upp och som från ingenstans prickskjutit in 3-2 till bortalaget, kliver han fram när det som mest behövs. Med en minut kvar av matchen och målvakten plockad stänker han dit sitt tredje mål för matchen i krysset bakom George Sörensen.

Almtuna vinner skotten klart i tredje perioden och 3-3 är inget ologiskt resultat. Efter en mållös övertid väntar sedan straffar där Nicklas Heinerö blir enda målskytt och därmed ger SSK bonuspoängen.

FAKTA

Almtuna - SSK 3-4 efter straffar. (0-1, 1-1, 2-1, 0-0, 0-1)

Första perioden: 0-1 (17.38) Victor Andersson

Andra perioden: 0-2 (25.51) Sebastian Höglund (Petter Hansson), 1-2 (39.29) Victor Rollin-Carlsson (John Dahlström, Viktor Hertzberg)

Tredje perioden: 2-2 (51.13) Victor Rollin-Carlsson (Viktor Hertzberg, Oscar Milton), 2-3 (54.26) Marcus Bohman (Christopher Bengtsson, Fredric Weigel), 3-3 (59.01) Victor Rollin-Carlsson (Viktor Hertzberg, Adam Boqvist)

Straffar: Nicklas Heinerö

Skott: 26-25 (6-7, 10-13, 10-3)

Utvisningar: AIS: 4x2 SSK: 3x2