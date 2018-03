SSK förlängde säsongen efter dramatisk seger i derbyt mot AIK

Hockeynyheter direkt i din mobil:

Det första målen i den första perioden var snarlika. Först AIK:s ledningsmål där Clay Wilson smög sig in i slottet och sköt en fösare som smög sig in under George Sörensen.

Mindre än en minut senare var det Marcus Bohmans tur att från backplats smyga sig in i slottet – och skjuta en fösare som smög sig in under Linus Lundin.

AIK:s ledningsmål var också värt att berätta om. Mathias From la pucken på mål bara men den tog på Nicklas Grossmanns skridsko och ställde Sörensen helt i SSK-målet.

Andra perioden blev målfattigare – men ändå händelserik.

Matchen var länge avvaktande fram till Lucas Carlsson hoppade in som gubben i lådan, tog pucken drog sig till skottläge och satte pucken i nättaket bakom Lundin. Kvitterat i Scaniarinken. Carlsson hade kommit in det bytet eftersom David Åslin klev av i andra perioden med en skada.

Med en minut kvar kom några nervösa sekunder i Scaniarinken då Nils Höglander trodde att han gjorde mål – men då låg Sörensen ner sedan länge med både SSK- och AIK-spelare över sig. Såg ut som solklart bortdömt mål men domaren Peter Lyth ville ändå ringa på det.

Efter en halvminut kom han ut och gjorde wash out.

Tredje perioden inleddes avvaktande, det var ju mycket på spel, men efter sju minuter fick SSK ett power play och efter 38 sekunder av det stänkte Lucas Carlsson in sitt tredje mål för kvällen inför 3 422 åskådare i Scaniarinken.

Det handlade mycket om Carlsson den här kvällen. Med 5.16 kvar av den tredje perioden åkte han ut för en hakning.

Och det utnyttjade AIK omgående. Anton Holm målskytt på en fin passning av Eric Castonguay.

Men SSK skulle ändå få sista ordet den här kvällen. SSK fick ett power play i slutet och med en sekund kvar av det satte Thomas Valkvae-Olsen 4–3.

Christopher Bengtsson satte sedan 5–3 i tom bur.

