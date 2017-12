SSK bröt förlustsviten – Tingsryd föll efter straffar i Scaniarinken

SSK hade de hetaste chanserna i den första perioden. Men Niklas Rubin spelade mycket bra och det gjorde att matchen var mållös efter första 20 minuterna. Men Tingsryd hade faktiskt en puck inne. Kim Tallberg blev dock avblåst för goaltender interference med lite över två minuter kvar av perioden.

Andra perioden inleddes betydligt hafsigare av hemmalaget och det var Tingsryd som tog över chansmässigt.

Men Ville Kolppanen såg minst lika stabil ut som Niklas Rubin på andra sidan.

Det blev ändå finländaren som fick släppa in första pucken förbi sig. Precis när SSK blev fulltaligt stänkte in Kim Hallberg in 1–0 bakom en chanslös Kolppanen och tog därmed revansch på sig själv för utvisningen i slutet av den första perioden. Tid för målet: 8.41.

Kvitteringen skulle dock inte dröja länge. Nicklas Heinerö styrde in Henrik Malmströms skott från blålinjen, två och en halv minut senare.

Och det här målet fick fart på hemmalaget som helt plötsligt började spela med linjer i anfallsspelet. Chanspuckarna på måfå från början av perioden var borta.

Av bara farten fick SSK ett numerärt överläge med sig efter 12.48. Men det efterföljande pp-spelet var uselt. Det började med att Jonas Liwing spelade bort pucken ohotad. Sedan var Stefan Gråhns för passiv, vilket ledde till en bortakontring och Tingsryd fick en utvisning med sig då Kolppanen fick två minuter för en tripping.

Men utvisningarna mynnade inte ut i någonting. Men det var nog tur för Tingsryd att SSK slarvade så mycket i sitt power play. Hemmalaget var på väg att få momentum i matchen och även om man tog tillbaka initiativet i slutet av mittronden så kändes det som en helt jämn match inför den tredje perioden – som rivstartade med 2–1 till hemmalaget. Fredric Weigel fick på något sätt fram pucken mellan två Tingsrydsbackar till Christopher Bengtsson som på något sätt fick med sig pucken och tryckte in ledningspucken med en backhand. Då hade det bara gått 38 sekunder.

Bengtsson hade sedan flera jättelägen att göra mål efter tre minuter, men puckarna smet precis utanför stolpen.

Tingsryd kunde dock kontra farligt och kom i två mot två mot en-situationer men Ville Kolppanen var följsam.

SSK fick sedan efter power play efter 4.45. Daniel Norbe åkte ut.

Tingsryd redde ut utvisningen och sedan följde ställningskrig inför 2 310 åskådare.

Efter 9.22 åkte Marcus Bohman ut i hemmalaget. En onödig roughing bakom mål efter avblåsning – och Tingsryd kvitterade. William Romfors styrde in pucken under Kolppanen. Tid 11.08.

Tingsryd tog ledningen bara 62 sekunder senare, ett märkligt mål där Hannes Johansson höll sig framme framför en vilsen Jacob Spångberg.

Men det skulle komma fler lite märkliga mål. SSK kvitterade med 2.38 kvar när Lucas Carlsson vände sig om och slängde in pucken på mål – och den gick in bakom Rubin.

SSK hade sedan lägen för 4–3. Både Mathias From och Stefan Johansson var nära.

Men det bästa läget hade Bengtsson. Han missade öppet mål efter Thomas Valkvae-Olsens fina förarbete med 1.08 kvar.

Sedan tog Ulf Lundberg en timeout. SSK skapade ett litet tryck med sekunderna kvar men det var oavgjort efter 60 minuter.

Men förlängningen blev mållös och matchen fick avgöras på straffar.

Där drog SSK det längsta strået efter en maratonstraffläggning. Och SSK kunde bryta sin fem matcher långa förlustsvit.

