SSK bröt dystra trenden mot Västervik – vann för första gången på sex försök

Det såg ut att vara fördel Västervik på alla vis möjligt inför mötet mot Södertälje SK. Gästerna ligger med i toppen av Hockeyallsvenskan samtidigt som SSK harvar i botten – och dessutom hade Västervik vunnit de fem senaste mötena lagen emellan.

Den första perioden var ordentligt händelsefattig, och absolut ingenting fördes till protokollet. Men i den andra perioden smällde det till ordentligt – och det var SSK som kopplade greppet.

Inte ens två minuter hade gått av perioden innan hemmalaget tog ledningen. Efter att Västervik slarvat med pucken i egen zon hamnade den hos Lucas Carlsson, som inte gjorde något misstag när han skickade in pucken högt bakom Ludvig Engsund som för dagen stod i Västerviksmålet.

Det dröjde heller inte länge därefter innan SSK utökade ledningen, och det kom med Västerviks Jörgen Kjarterud i utvisningsbåset för att helt onödigt ha slagit klubban ur händerna på en SSK-spelare. Jonas Westerling hittade ner med en passning till Sebastian Höglund som stod placerad på den förlängda mållinjen. Med en snabb vändning och inbrytning tog han sig in framför Engsund, och skickade in en isare mellan benen på bortamålvakten. 2-0, och Södertälje såg ut att vara på väg mot en efterlängtad hemmaseger.

Men Västervik ville annorlunda – och reduceringsmålet kom från ingenstans. Efter att SSK slarvat lite med pucken på egen blålinje tog Fredric Andersson tag i den, klev in i offensiv zon, och skickade in en riktig rökare till slagskott i nättaket bakom Alexander Sahlin i SSK-kassen.

Där och då började det se lite nervöst ut i hemmalaget i några minuter och Västervik såg ut att vara på väg in i matchen, men sen kom också 3-1-målet rätt så fort. Med en fin dragning tog sig Lucas Carlsson förbi sin bevakare i anfallszonen, innan han skickade iväg ett skott på Engsunds bortre benskydd. Skottet gav en retur, som Jonas Westerling var där och rakade in.

I inledningen av den tredje jagade Västervik ett reduceringsmål som skulle ta dem in i matchen, men man skapade inte särskilt många heta målchanser. Halvvägs in i perioden var det i stället SSK som kom att utöka till 4-1. Kalle Olofsson tog sig fram på högerkanten och skickade iväg ett handledsskott som smet in vid Engsunds klubbhandske, och inte såg helt otagbart ut.

Med knappt sju minuter kvar på klockan såg sedan Västervik ut att ha fått in ett reduceringsmål, som hade blivit Fredric Anderssons andra för kvällen. Men domaren viftade avvärjande, efter att en Västerviksspelare fallit över Alexander Sahlin.

Västervikstränaren Mattias Karlin testade därefter sin lycka och plockade ut sin målvakt tidigt, redan med sex minuter kvar att spela. Man hade återigen en puck inne i nät efter en småstrulig situation, men efter videogranskning dömdes även det bort. Västervik parkerade sig i SSK-zonen under den största tiden av det långa sex mot fem-spelet, men det blev inga fler mål, och SSK fick jubla för en efterlängtad hemmaseger – den första trepoängaren i Scaniarinken sedan den 16 november.

MATCHFAKTA

Södertälje SK–Västerviks IK 4-1 (0-0, 3-1, 1-0)

Första perioden: –

Andra perioden: 1-0 (21.41) Lucas Carlsson, 2-0 (25.07) Sebastian Höglund (Jonas Westerling, Adam Hansen), 2-1 (29.46) Fredric Andersson (Conny Strömberg), 3-1 (32.31) Jonas Westerling (Lucas Carlsson, Adam Hansen).

Tredje perioden: 4-1 (51.09) Karl Olofsson.

Skotten: 23-30 (6-10, 13-10, 4-10)

Utvisningsminuter: 2-4