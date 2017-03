SSK avslutade med seger – Pantern missade chansen att ta tredjeplatsen

Det blev en ganska tam tillställning där lagen var mer rädda för skador än att förlora matchen. Hemmalaget tog ledningen efter bara tre minuter. Måns Lindbäck sköt ett snabbt handledsskott under stöten på målvakten Tim Hultstrand, som fick chansen i Panterns mål för andra gången den här säsongen, i stället för succékeepern Tex Williamsson som vilades och inte fanns med i laguppställningen.

Pantern hade mest spel i offensiv zon, men SSK skulle göra 2–0. Henrik Thegel tog in pucken mot mål och den styrdes in via en Panternspelare.

Pantern drog upp tempot i andra perioden och det var spel mot ett mål under långa stunder. Chanser skapades också, framförallt för Mattias Persson, Dennis Svensson och Eric Nyström – särskilt Nyström hade en rad chanser, men Alexander Sahlin räddade allt och var sitt lags bästa spelare i matchen.

2–1 skulle dock komma till slut. Sebastian Dyk direktsköt i krysset, ett mycket snyggt mål.

Tredje perioden var ganska dålig spelmässigt och få chanser skapades. Erik Nyström prickade stolpen men det var det enda i chansväg för gästerna. Anton Holm var också mycket nära 3–1 men Tim Hultstrand gjorde en suverän plockräddning, liggande längs med isen.

Holm visade sig dock inte behöva göra några mål för att säkra segern i skytteligan. Han har haft ledningen länge och blev till slut seriens bästa målskytt med 28 fullträffar.

Några fler mål blev det inte, SSK vann med 2–1 och avslutade en tung grundserie med att vinna. Pantern hade vid seger tagit tredjeplatsen i tabellen och därmed fått en extra poäng i slutspelsserien som nu väntar – men saknade offerviljan för att vinna.