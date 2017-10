Södertäljes otroliga vändning – besegrade Pantern efter straffdrama

Inte sedan den andra omgången har Södertälje legat något annat än jumbo i den HockeyAllsvenska tabellen. När man ikväll straffsegrade mot Pantern på bortais innebar det att man för första gången den här säsongen lämnar jumboplatsen. Segerorganisatörer för Södertälje var forwarden Nicklas Heinerö med sin matchavgörande straff samt målvakten George Sörensen som stod för 47 räddningar. Segern var Södertäljes tredje raka och nu har klubben bara en poäng upp till BIK Karlskoga över kvalstrecket.

Robin Sterner gav Pantern en drömstart på matchen när han styrde in Tobias Ekbergs direktskott i spel fem mot fyra efter drygt sex minuters spel. Målet innebar slutet på SSK-målvakten George Sörensens två matcher långa nolla och var Sterners första mål för säsongen. Hemmalaget var det klart bättre laget i den första perioden och hade kunnat ha en ännu större ledning om det inte vore för den storspelande Sörensen i SSK-kassen.

Hemmalaget fick en bra start även på mittperioden när Sebastian Dyk utökade ledningen bara en och en halv minut in i perioden. Christopher Bengtsson gav Södertälje lite hopp med sin 2–1-reducering i spel i numerärt underläge, men ett mål av Panterns Andreas Söderberg precis efter Bengtssons reducering återgav kommandot till hemmalaget. Innan mittperioden var slut hade Robin Sterner även utökat Panterns ledning till 4–1.

Pantern såg sedan ut att ha matchen under kontroll men Södertälje stod för en otrolig upphämtning i den tredje perioden. Först fick man in en 4–2-reducering genom Nicklas Heinerö. Bara 39 sekunder senare var Södertälje framme igen genom Lucas Carlsson som blev helt frispelad framför Pantern-målet av Victor Andersson och tryckte in 4–3-pucken. Upphämtningen blev sen komplett när norrmannen Thomas Valkvae-Olsen tryckte in kvitteringen i spel fem mot fyra med drygt två minuter kvar av ordinarie matchtid. 4–4 stod sig efter 60 spelade minuter och efter en mållös förlängning gick matchen till straffläggning där Södertälje till slut fullbordade vändningen. Nicklas Heinerö blev stor matchhjälte för bortalaget med straffläggningens enda mål.

Pantern får ingen tid att gräma sig över förlusten då man ställs mot Almtuna på bortais redan på fredag. För Södertälje väntar ett viktigt bottenmöte med BIK Karlskoga hemma, även det på fredag.

Matchfakta: IK Pantern – Södertälje SK 4–5 (1–0, 3–1, 0–3, 0–0, 0–1) efter straffläggning

Första perioden: 1–0 (06:20) Robin Sterner (Tobias Ekberg, Sebastian Dyk) i spel fem mot fyra

Andra perioden: 2–0 (01:33) Sebastian Dyk (Dennis Svensson, Robin Dahse), 2–1 (08:54) Christopher Bengtsson (utan assist) i spel fyra mot fem, 3–1 (10:31) Andreas Söderberg (Sebastian Dyk, Dennis Svensson), 4–1 (17:41) Robin Sterner (Sebastian Dyk, Tobias Ekberg) i spel fem mot fyra

Tredje perioden: 4–2 (11:08) Nicklas Heinerö (Lucas Carlsson), 4–3 (11:47) Lucas Carlsson (Victor Andersson), 4–4 (17:36) Thomas Valkvae-Olsen (Fredric Weigel, Christopher Bengtsson)

Avgörande straff: 4–5 Nicklas Heinerö

Skott: 51–21 (15–4, 17–6, 16–7, 3–3, 0–1)

Utvisningar: Pantern 5x2, Södertälje: 7x2

Domare: Filip Sandstedt

Publik: 457