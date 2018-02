Södertälje tog tredje raka hemmasegern – uddamålsbesegrade Troja/Ljungby

Södertälje kom till matchen med en tung derbyförlust mot AIK i bagaget. Målvakten George Sörensen hade en tung kväll på Hovet i lördags och inför tisdagens match mot Troja/Ljungby valde SSK att låna in Henrik Lundberg från SHL-klubben Karlskrona för att avlasta den 22-åriga burväktaren.

Det visade sig vara ett bra drag.

Lundberg, 27, räddade 36 av 39 Trojaskott och var en starkt bidragande orsak till att Södertälje kunde ta tre viktiga poäng i kampen om en playoffplats. 4-3-segern innebär att SSK har tre poäng ned till Oskarshamn på niondeplatsen, dock med en match mer spelad än smålänningarna. För gästande Troja/Ljungby var förlusten ett tungt slag i kampen om att undvika nedflyttning, då man förvisso fortfarande ligger över nedflyttningsstrecket men med en match mer spelad och bara en poäng mer än jagande Västervik.

Matchen, då?

Första perioden var en underhållande historia. Båda lagen bjöd på en fartfylld, offensiv hockey och pepprade de både målvakterna med skott. Trojas David Rundqvist fick ett bra läge direkt i matchinledningen, men Lundberg i SSK-kassen var med på noterna och kunde hindra Trojaspelaren från att ge bortalaget ledningen.

Perioden såg, trots det frejdiga anfallsspelet, ut att bli mållös innan Thomas Valkvae-Olsen kunde bryta dödläget med drygt en minut kvar av perioden. Den 24-årige norrmannen bröt sig in från vänsterkanten och lyckades hitta en lucka bakom Robin Johansson i Trojamålet. Målet var Valkvae-Olsens 23:e för säsongen och innebar att hemmalaget kunde gå till den första periodvilan med en uddamålsledning.

Södertälje fortsatte där man avslutade den första perioden, i ett konstant tryck mot Johansson i gästernas kasse. Man hade ett par riktigt farliga lägen, men med både tur och skicklighet kunde Johansson freda sin kasse.

Mitt i all SSK-press stack gästerna emellan och med Trojas första skott för perioden kunde David Rundqvist, något orättvist, kvittera matchen.

SSK lät sig inte slås ned av smålänningarnas kvittering, utan fortsatte att trycka på mot Robin Johansson. Precis som i den första perioden, lyckades Södertälje få in ett mål precis i slutskedet av perioden. Victor Andersson avlossade ett skott som, via en Trojaspelare, styrdes in bakom en skymd Robin Johansson och innebar att SSK återigen kunde gå till periodvila med en uddamålsledning. SSK vann skotten med 15–6 i mittperioden och det var lite talande för hur spelet såg ut under den andra perioden.

Gästerna fick en drömstart på den tredje perioden när Sebastian Benker kvitterade matchen efter bara 36 sekunders spel. Thom Flodkvist återgav SSK ledningen i spel numerärt underläge kort därefter och när Marcus Bohman pricksköt in 4–2 med drygt halva den tredje perioden spelad kändes matchen avgjord.

Troja ville dock annat, och gästernas notoriske målskytt Tor Immo krutade in 4­–3-reduceringen med lite mer än tre minuter kvar av matchen. Smålänningarna tryckte sedan på för en kvittering, men SSK och Lundberg kunde stå emot slutforceringen och ta alla de tre poängen.

MATCHFAKTA

Södertälje SK – IF Troja/Ljungby 4–3 (1–0, 1–1, 2–2)

Första perioden: 1–0 (18:50) Thomas Valkvae-Olsen (Jonas Liwing)

Andra perioden: 1–1 (25:06) David Rundqvist (Nikolai Meyer), 2–1 (39:24) Victor Andersson

Tredje perioden: 2–2 (40:36) Sebastian Benker (Jonathan Johnsson, Jonatan Nielsen), 3–2 (44:58) Thom Flodkvist (Måns Lindbäck, Marcus Bohman) i spel fyra mot fem, 4–2 (48:18) Marcus Bohman (Victor Andersson, Nicklas Heinerö) i spel fem mot fyra, 4–3 (56:22) Tor Immo (Anton Johansson) i spel fem mot fyra

Skott: 37–39 (13–14, 15–6, 9–19)

Utvisningar: Södertälje 0x2 min, Troja/Ljungby 0x2 min

Domare: Anders Sandahl

Publik: 2123

Rasmus Kågström