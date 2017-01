Sjukdomen tog hårt – nu närmar sig Blomqvist formen igen: "Kör extra skridskor varje dag"

Sjukdomen slog hårt mot Axel Blomqvist innan jul.

Han fick först feber, som sen gick över i en halsfluss som fick behandlas med penicillin.

Det blev tolv dagar utanför isen för den storväxte forwarden, en frånvaro som tog hårt på den fysiska statusen.

– Det var så att jag knappt kunde prata, det var svullet i mandlarna och sånt. Jag kunde inte äta så mycket, det blev mest Yoggi där några dagar. Så det tar lite tid att komma in i det, säger Blomqvist.

Sedan en tid är dock Blomqvist tillbaka i full träning. Och han jobbar hårt för att hitta tillbaka till den fysiska formen igen.

– Det blir bättre. Jag kör lite extra skridskor med Falken (Nichlas Falk) varje dag för att komma in i det igen, så det blir bättre och bättre för varje dag tycker jag.

Hur långt har du kvar till formen som den var innan sjukdomen?

– Det är väl där snart. Några dagar till med lite extra skridskoåkning, sen ska det vara bra tror jag.

När Johan Skinnars under ungefär samma tidsperiod drogs med en överkroppsskada kunde han ändå träna på och hålla uppe formen en hel del. Det är något som Axel Blomqvist givetvis inte kunde göra under de tolv dagar han inte var på is, vilket har gjort att vägen tillbaka har blivit desto längre.

– Annars brukar man kunna göra andra saker. Om man skadat sig, egentligen var som helst, kan man göra andra saker för att hålla igång lite. Nu blir det mest att man bara ligger i sängen och tar lite värktabletter för att känna sig någorlunda pigg.

Som enda spelare på SSK-träningen i söndags saknades backen Jonas Vidlund, som dras med en lårkaka. Mats Waltin berättar att Vidlund ska träna lätt på måndagen, och förhoppningsvis kunna vara tillbaka i full träning med laget på onsdagen. I övrigt såg formationerna på SSK:s söndagsträning ut på samma sätt som i fredagens match mot BIK Karlskoga.

Så kan SSK ställa upp mot Timrå

Målvakter

Alexander Sahlin/Mathias Dahlström

Backpar:

Erik Ullman – Olov Lundqvist

Marcus Bohman – Adam Hansen

Robin Nilsson – William Kaijser

Extra back: Petter Lindberg

Kedjor:

Victor Andersson – Fredric Weigel – Anton Holm

Henrik Thegel – Sebastian Höglund – Johan Skinnars

Henrik Nyberg – Lucas Carlsson – Jonas Westerling

Felix Maegaard-Scheel – Karl Olofsson – Patrik Kallmert

Extra forward: Måns Lindbäck