Sjukdomar oroar i SSK inför onsdagens bortamatch: "Väldigt ovisst just nu"

3–2 mot Modo. 5–2 mot Karlskoga. 3–1 mot Timrå. Nio poäng på tre matcher. För första gången den här säsongen.

På onsdagen går SSK får fjärde raka segern borta mot Almtuna, som är ett av lagen som slåss runt playoff-strecket. Just nu är Uppsalalaget nia, precis under det strecket.

SSK lär få åka till Uppsala utan forwarden Henrik Nyberg, som skadade sig senast mot Timrå. Mats Waltins dom efter matchen var att Nyberg, som hade rejält ont i vänster ben, "kommer att behöva tid nu dessvärre".

Men i värsta fall kan SSK-tränaren få klara sig utan fler spelare mot Almtuna.

– Väldigt ovisst just nu. Jag har fått in lite sjukdomsrapporter under dagen och vi tränar med de killar som finns tillgängliga ikväll. Därefter får vi invänta morgondagen, säkert till lunchtid innan jag vet vad vi har att tillgå, säger Waltin till SSK:s hemsida.

Senast SSK mötte Almtuna, i Scaniarinken i januari, inleddes den tio matcher långa förlustsvit som gjort att laget får mycket svårt att undvika kvalserien.

– Jag minns en match som inte var lyckad någonstans, den hemma senast. Den stryker vi. Jag blickar istället tillbaka till vår bortaseger med 2-1 där vi gör en av våra bästa matcher under säsongen. Den matchen får vara morgondagens målbild, säger Mats Waltin.

