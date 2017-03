Det är hockeyettan som har sändningsrättigheterna till kvalserien till hockeyallsvenskan.

I fjol gick C More in och sände upplösningen när SSK gick upp men det är inte alls säkert att det blir så igen, enligt hockeyettans ordföranden Ronnie Glysing.

Det som är klart är att Viasat-profilen Robert Tennisberg kommenterar SSK:s fem hemmamatcher.

Lasse Kinch tar hand om Huddinges dito.

Matcherna köper du på hockeyettan.tv.

Artikeln kommer att uppdateras med en längre intervju med Ronnie Glysing.