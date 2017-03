Så ser du SSK i dramat – "hetare kvalserie i år än i fjol, inte säkert C More går in och sänder"

Det är hockeyettan som har sändningsrättigheterna till kvalserien till hockeyallsvenskan.

Viasatprofilen Robert Tennisberg kommenterar SSK:s fem hemmamatcher.

Lasse Kinch tar hand om Huddinges dito.

Matcherna köper du på hockeyettan.tv.

– Ja, vill man se matchen får man köpa den på hockeyettan.tv, säger Ronnie Glysing.

I fjol gick C More in och sände upplösningen när SSK gick upp men det är inte alls säkert att det blir så igen, enligt hockeyettans ordförande Ronnie Glysing.

– Nej, det tror jag inte att de gör. Vi för en diskussion meddem men vi har inte landat i något ännu. Vi äger rättigheterna till kvalserien till hockeyallsvenskan. Kvalserien har ju ett värde och vi vill att så många som möjligt ska få ta del av den. Vi vill ju också se till att det värdet kommer ut till våra medlemsföreningar.

Hur ser du på samarbetet ni hade med C More i fjol?

– Vi tyckte att det var väldigt bra, ett väldigt bra samarbete. Det pågår en diskussion och man får ge och ta och vi har inte gått i mål ännu.

Är den här kvalserien hetare än den i fjol?

– Absolut. Det är hetare lag, större publiklag. Det är två klassiska topplag, historiska topplag som Södertälje Sportklubb och Västerås, det är två mycket starka klubbar. Sedan har vi två klubbar från hockeyettan som är jätteduktiga och som har höga ambitioner –nämligen Kristianstad med Mats Lusth och Timo Lahtinen, den gamle Södertäljetränaren och Troja/Ljungby med Pelle Svensson från Rögle. De har varit väldigt bra hela säsongen. Sedan kryddar man upp det med en av hockeyallsvenskans mesta klubbar i Huddinge och överraskningen Visby/Roma.

– Sedan är det ju den högsta kvalserien vi har kvar. Kvalserien till SHL är ju borta dessvärre.

Viasatprofilen Robert Tennisberg kommer alltså att kommentera SSK:s hemmamatcher.

– Ja, Robert Tennisberg kommer att täcka SSK:s hemmamatcher. Han kommer att ha en expert med sig, men experterna har jag inte talat med än.

Sedan är Lasse Kinch klar som kommentator för Huddinges hemmamatcher.

– Det tycker jag också är väldigt bra, avslutar Ronnie Glysing.