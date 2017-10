Nichlas Falks första ord efter kollapsen: "Får snart åka hem"

Torsdagen skulle bli en höjdpunkt i Nichlas Falks ishockeyliv då hans tröja med nummer 16 skulle hissas upp i taket på Hovet.

Under ceremonin svimmade dock Falk på grund av hjärtflimmer.

Falk reste sig kort senare och fortsatte sitt tacktal innan han under en intervju med C More började känna sig svimfärdig på nytt och fördes då till Södersjukhuset där han var inlagd under natten.

”Det börjar ordna upp sig nu. Läkarna har hittat felet och behandling är påbörjad. Jag orkar inte prata i telefon nu men jag blir förmodligen utskriven i morgon. Räknar med att vara tillbaka vid rinken senast måndag”, skriver han i ett sms till Sportbladet.

Exakt vad felet är vill han i nuläget inte säga utan inväntar ett slutgiltigt besked från läkarna, men Falk är på bättringsvägen.

”Avvaktar med att uttala mig om vad som är/var felet tills det är 100 procent. Återstår ett par tester i uteslutningsmetoden. Men jag är på benen och sitter nu och kollar på Södertälje-Oskarshamn”, skriver han.

Han berättar också att han minns allt från torsdagkvällens hyllningsceremoni trots att han svimmade.