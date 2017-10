Nichlas Falk inte med i båset mot Oskarshamn efter kollapsen – Grossmann och Bozic tar över

Missa inte: Hockeypuls nya sajt – nyheter från SHL, SDHL och allsvenskan

När Nichlas Falk hade kollapsat två gånger på Hovet, den ena under ceremonin när hans tröja hissades och den andra gången när han intervjuades av C More efteråt, togs beslutet om att skicka honom till sjukhus med ambulans.

– Det är ganska bra med oss, men jag är fortfarande i chock, sa Falks fru Gunnela Falk när Hockeypuls nådde henne på akuten under torsdagskvällen.

Senare meddelades att Falk fick vara kvar över natten för observation. Under småtimmarna kom så informationen om vad som hade hänt: Falk hade drabbats av akut hjärtflimmer, och behandling var påbörjad.

Nu meddelar Södertälje via sin hemsida att Falk inte finns med i båset under kvällens match mot Oskarshamn.

"Nichlas Falk kommer inte att medverka vid kvällens match. Klubben jobbar på en tränarlösning och kommer gå ut med det inom kort.", skriver klubben på sin hemsida.

Vid 13.40-tiden meddelade klubben via sin hemsida att assisterande tränaren Dennis Bozic går in och leder laget under kvällens match, tillsammans med lagkaptenen Nicklas Grossmann som går in som assisterande.

