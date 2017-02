Jätteskräll av SSK – jumbon körde över topplaget BIK på bortaplan

Det skulle vara tre säkra poäng för tabelltvåan BIK Karlskoga när SSK, sist i tabellen och näst intill klart för kvalspel, kom på besök till Nobelhallen. Men det blev en rejäl chock för hemmalaget som till slut föll med stora siffror. SSK vann och det var helt rättvist, efter att ha öst på i framförallt den andra perioden som bortalaget vann med 4–0 och gick fram till 5–1-ledning.

Det höll hela matchen ut till tre poäng för gästerna och det var SSK:s första seger mot BIK sedan november 2014, även då laget borta i Nobelhallen. Sedan dess hade BIK vunnit fem raka inbördes möten med SSK, en svit som alltså bröts nu.

BIK öste på första åtta minuterna i matchen men trots flera chanser för förstakedjan med Alex Lavoie, Victor Ejdsell och Thomas Valkvae-Olsen så blev det inget mål – SSK-målvakten Alexander Sahlin höll tätt.

SSK hade inte skapat mycket förrän Anton Holm kom i en mot en-läge med BIK-backen Jacob Lundegård, som täckte Holms första skott men samtidigt tappade klubban. Det gav Holm det lilla utrymme han behövde för att ta pucken och trycka upp den stenhårt i krysset bakom målvakten Andrew Engelage.

Därefter tog SSK över matchen och det fortsatte in i den andra perioden. Adam Hansen dundrade in 0–2 med ett slagskott i powerplay och mindre än en minut senare styrde Måns Lindbäck in 0–3 på ett skott av Robin Nilsson. Lindbäcks femte mål på de sex senaste matcherna.

Det var inte stopp där för SSK – Erik Ullman fick en öppen yta och serverades av Henrik Thegel. Svagt försvarsspel och 0–4 inför en chockad hemmapublik.

BIK reducerade genom Henrik Larsson, men innan andra perioden var över satte Henrik Nyberg 1–5 med ett rappt backhandsskott.

Tredje perioden dominerades av BIK, som också fick in en reducering genom Theodor Lennström – men i övrigt var någon vändning aldrig nära.

SSK tog andra raka segern och har hittat form och självförtroende trots att laget nästan är klart för kvalserien. BIK däremot får se upp underifrån för att inte tappa andraplatsen. Laget har det tungt just nu och har tre raka förluster och lider av måltorka.

Båda lagen spelar härnäst på måndag – BIK borta mot Björklöven, medan SSK tar emot Timrå.

Matchfakta BIK Karlskoga–Södertälje SK 2–5

Mål: 0–1 (09.53) Anton Holm (Fredric Weigel, Petter Lindberg), 0–2 (29.35) Adam Hansen (Lucas Carlsson), spel fem mot fyra, 0–3 (31.22) Måns Lindbäck (Felix Maegaard-Scheel, Robin Nilsson), 0–4 (32.07) Erik Ullman (Henrik Thegel), 1–4 (37.08) Henrik Larsson (Theodor Lennström), 1–5 (37.49) Henrik Thegel (Marcus Bohman, Jonas Vidlund), 2–5 (50.53) Theodor Lennström (Henrik Larsson).

Skott: 35–26 (8–7, 10–15,17–4).

Publik: 2 408.