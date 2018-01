Heinerö ordnade femte raka bortasegern för Södertälje - vann mot Pantern med 4-3

Hockeynyheter direkt i din mobil:

Första perioden bjöd på riktigt anfallsfrisk hockey. Hela 17-17 i skott, och 1-1 i mål. Pantern inledde vassast och skapade mest, medan SSK inte alls var med i matchen.

Efter drygt tre och en halv minut kom också hemmalagets ledningsmål. Olle Liss testade skott, fick tag i returen och passade Nicklas Jadelind som sköt in sitt fjärde mål för säsongen.

I mitten av perioden fick Södertälje en spelare utvisad, och visade upp ett riktigt bra boxplay där Pantern inte skapade något. Efter det reste sig bortalaget och spelade upp sig rejält.

Belöningen kom i sjuttonde minuten genom ett märkligt mål. Bakom förlängda mållinjen chanssköt Mathias From in pucken, som gick i kassen via målvakten Jonatan Bjurö.

Mål tidigt i andra

Det blev mål tidigt även i andra perioden, men den här gången från SSK. Ludwig Blomstrand snappade upp en dålig Panternpass och serverade Thom Flodkvist pucken, som gjorde 2-1.

Hemmalaget fortsatte att mata skott även i andra, den här gången 15 stycken, varav ett gick i mål. Lukas Haudum satte dit kvitteringen och det stod 2-2 inför sista perioden.

SSK mål i powerplay

Tre matcher utan mål i powerplay fick räcka. Sju minuter in i tredje perioden hittade Christopher Bengtsson SSK:s eminente målskytt, och med sitt 20:e mål för säsongen gav Thomas Valkvae-Olsen sitt lag ledningen med 3-2.

Slutminuterna blev dramatiska. Med 3,20 kvar av matchen gick Martin Janohls runt mål och kvitterade. Det såg ut att bli förlängning.

Men med 1,49 kvar fick SSK straff, och vem gick fram och avgjorde om inte Nicklas Heinerö. Iskallt satte han pucken till 4-3, precis som senast mot Almtuna.

I och med vinsten klättrar SSK en placering i tabellen, medan Pantern ligger kvar på tredjeplatsen.

