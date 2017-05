Han blir tolfte spelaren att lämna SSK

Det ser ut att bli en rejäl storstädning i SSK inför kommande säsong. Robin Nilsson är den senaste spelaren att lämna klubben. 25-åringen från Västerås tackas av på klubbens hemsida på torsdagsmorgonen.

Nilsson kom till SSK från Kallinge-Ronneby inför säsongen i Hockeyettan där det blev totalt 31 poäng på 49 matcher. I Hockeyallsvenskan blev det inte lika stor produktion, nio poäng på 61 matcher sammanlagt.

Fakta / SSK:s lagbygge

Målvakter: Alexander Sahlin, Lukas Klarström, Robin Christoffersson.

Backar: Marcus Bohman, Stefan Johansson (ny från AIK), Jacob Spångberg (ny från AIK).

Forwards: Victor Andersson, Lucas Carlsson, Sebastian Höglund, Måns Lindbäck, Henrik Nyberg, Stefan Gråhns (ny från Västerås), Markus Persson (ny från Västerås), Christopher Bengtsson (ny från Tingsryd), Thom Flodqvist (ny från Kristianstad).

Huvudtränare: Mats Waltin.

Klara förluster: Erik Ullman, back, AIK, Jonas Westerling, forward, klubb ej klar, Johan Skinnars, forward, do, Karl Olovsson, forward, do, Patrik Kallmert, forward, do, Felix Maegaard Scheel, forward, do, Petter Lindberg, back, do, Jonas Vidlund, back, do, Olov Lundqvist, back, do, Mathias Dahlström, målvakt, do, William Kaijser, back, do, Robin Nilsson, back, do.

Spelare med utgående kontrakt vars framtid är oklar: Adam Hansen, back, Anton Holm, forward, Henrik Thegel, forward, Fredric Weigel, forward.

