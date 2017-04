Förre Modobacken lämnar Södertälje – klar för AIK: "Det är SHL som gäller"

Erik Ullman spelade i Södertälje under junioråren, försvann till Modo, gjorde en sejour i Björklöven och stack under en sväng över Atlanten för spel med Bloomington Thunder i amerikanska USHL. Under den gångna säsongen återvände han till SSK, där 19-åringen gjorde 26 A-lagsmatcher och hann med fyra poäng, varav ett mål, i grundserien.

För Plus-kunder: SSK-backen lämnar – på väg till konkurrent: "Har lärt mig mycket"

Nu går flyttlasset vidare ännu en gång för den högerfattade backen. Och det blir som Hockeypuls tidigare skrivit om. I dag presenterades han på AIK Hockeys webbplats.

"Det är en stor ära att få spela för AIK och jag är väldigt stolt att få chansen", säger Ullman till sajten och berättar om målsättningen för säsongen:

"För min egen del ska jag försöka ta en så stor roll i laget och bidra så mycket som möjligt. För lagets del är det SHL som gäller".

Ullmans kontrakt med AIK sträcker sig över kommande säsong.

"Erik är en talangfull back och som har ett stort spel i sig. Vi hoppas att han kommer att fortsätta utvecklas hos oss kommande säsong", säger klubbens sportchef Anders Gozzi till sajten.