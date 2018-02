Efter profilvärvningen – KHK lånar ut målvakt till SSK för en match

På måndagsmorgonen meddelade Karlskrona att de värvat in publikfavoriten Johan Holmqvist i laget, vilket gör att de står med tre målvakter under kontrakt under SHL:s OS-uppehåll.

För att hålla igång målvakterna har de därför nu bestämt sig för att låna ut Henrik Lundberg som fått chansen i elva SHL-matcher den här säsongen.

Nästa anhalt i karriären för Lundberg, som tidigare spelat SHL med Örebro och i allsvenskan med Örebro, Vita Hästen och Västerås, blir Södertälje.

Klubbarna är nämligen överens om ett lån som till att börja med bara gäller över SSK:s match mot Troja på tisdagskvällen i Scaniarinken meddelar klubben på sin hemsida.

Tidigare under säsongen har SSK lånat in SHL-målvakterna Emil Kruse och Ville Kolppanen från Rögle för en match vardera.