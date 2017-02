Björklöven tog viktig seger – SSK allt mer avsågat

Det var två formsvaga lag som möttes, men Björklöven kanske är på väg ur svackan. 5–3-segern i Scaniarinken var den andra på tre matcher och gör att Björklöven lever i kampen om att undvika kvalserien. För Södertälje ser det mörkare ut. Efter lagets nionde raka nollpoängare är det nu 15 poäng upp till säker mark.

Tack vare en tidigt utvisning för Björklöven var Södertälje det lag som först fick ordentligt tryck i gästernas zon. Den första minuten av matchens första powerplay var riktigt vass, men SSK gjorde inget mål med en man mer.

Men utvisningen kostade kanske ett baklängesmål ändå. För Björklöven hade bara vara fulltaligt i 14 sekunder och knappt fått ordning på positionerna när SSK bjöd på klapp klapp-spel och Marcus Bohman kunde smälla in 1–0 bakom Linus Fernström med ett mäktigt slagskott.

Men resten av perioden var Björklöven det bättre laget. Bland annat hade laget en period med tre heta chanser på en drygt en minut, där framförallt Axel Ottosson borde presterat bättre när han var sopren på det sättet som den som en gång myntade uttrycket måste ha tänkt sig det.

Men kvitteringsmålet dröjde till slutet av perioden, då Zach Hamill bröt in framför Södertäljemålet, rundade Alexander Sahlin och stötte in 1–1. Då återstod drygt två och en halv minut till periodpausen och Björklöven hade faktiskt några bra chanser att ta ledningen innan slutsignalen.

Även i andra perioden startade Björklöven bäst, och med SSK:s Jonas Westerling i utvisningsbåset kunde gästernas Stefan Andersson sätta 2–1 efter drygt fem minuter.

Men i samband med målfirandet åkte Zach Hamill ut två minuter för osportsligt uppträdande och även om SSK inte var nära någon kvittering med en man mer, blev det ändå en vändpunkt i perioden. Det var nämligen den första av inte mindre än fyra utvisningar för Björklöven i mittperioden – något som helt klart störde gästernas spel, även om Södertälje inte gjorde något mål i powerplay.

Mål gjorde ändå hemmalaget till slut. William Kaijser hittade Anton Holm med en lång passning och Holm utnyttjade friläget och petade in 2–2.

SSK både avslutade den andra och började den tredje perioden med en man mer. Det var lagets sjätte powerplay utan mål – laget som i inledningen av serien toppade powerplayligan i allsvenskan med marginal har inte gjort mål i numerärt överläge på fem matcher och är nu nere på sjunde plats i samma ranking.

I stället kunde Björklöven ta ledningen på nytt – ett omdiskuterat mål. Bara drygt en minut in på perioden rundade Cody Murphy SSK-målet och försökte trycka in pucken köksvägen vid Sahlins vänstra stolpe. Sahlin var där – men i nästa läge kom Nicklas Johansson och tryckte in både SSK-målvakten och pucken i mål. Efter en lång videogranskning kom domarna till hemmalagets och publikens förtret dock fram till att pucken var inne redan i förstaläget – och Murphy gav Björklöven ledningen.

Lika upprört var det efter Björklövens 2–4-mål. Södertäljes Victor Andersson var på väg in i Björklövens zon när han proppades omkull av Niklas Pavel, som dessutom hamnade ovanpå Andersson. Samtidigt vände gästerna spelet, kom två mot en och Axel Ottosson kunde spela fram David Lindquist som enkelt slog in pucken i ett halvöppet mål.

Södertälje skapade snabbt nerv i matchen igen när Måns Lindbäck spelade fram Johan Skinnars som satte 3–4. Men det blev inga fler SSK-mål.

I stället kunde Björklövens Mikko Pukka sätta 3–5 i tom kasse när Södertälje tog ut Sahlin ur målet och satte in en extra utespelare i jakten på kvittering.

Matchfakta / Hockeyallsvenskan

Södertälje SK–Björklöven 3–5 (1–1, 1–1, 1–3)

Mål: 1–0 (4.08) Marcus Bohman (Fredric Weigel, Anton Holm), 1–1 (17.22) Zach Hamill (Cody Murphy, Lukas Ekeståhl-Jonsson), 1–2 (25.12) Stefan Andersson (Stefan Öhman, David Lindquist) spel fem mot fyra, 2–2 (37.24) Anton Holm (William Kaijser), 2–3 (41.07) Cody Murphy (Zach Hamill), 2–4 (47.40) David Lindquist (Axel Ottosson), 3–4 (48.07) Johan Skinnars (Måns Lindbäck), 3–5 (59.14) Mikko Pukka.

Skott: 41–27 (9–13, 16–10, 16–5).

Utvisningar, SSK: 3 x 2. Björklöven: 6 x 2.