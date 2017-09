Björklöven tog andra raka efter SSK:s fall

Nicklas Grossmann satte snyggt 1–0 till bortalaget när han drog till med ett hårt skott i krysset från högra tekningscirkeln. Men i andra perioden fick Björklöven flera gyllene chanser att ta ett rejält kliv mot en trepoängare. När matchuret stod på 8.54 kvitterade Mattias Granlund efter att Alexander Sahlin först klarat ett snabbt skott intill första stolpen men på andra försöket var han chanslös. Framspelningen bakom ryggen av Alex Hutchings som var placerad bakom förlängda mållinjen var riktigt läcker.

Bara 40 sekunder senare drog Stefan Johansson på sig en utvisning för interference och minuten senare fick Björklöven dessutom chans att ta ledningen i matchen på straff.

David Lindquist revs ner vid friläget och tog straffen på egen hand, men lyckades inte få in pucken.

Det här var en historia med ett riktigt udda anfallsspel. I alla fall under de två första perioderna. Då var det bara 11–10 i skott till SSK. På 40 minuter alltså. Och visst stämmer det lite med upplevelsen av matchbilden. För mycket spel var längs sargerna, men likväl bjöd båda lagen istället på ett bra försvarsspel där man tvingade sitt motstånd till avslut från långt håll. Och de försöken gick ofta utanför eller blev blockade. I tredje perioden tog Björklöven ledningen i spel fem mot fyra när SSK-försvaret öppnade upp sig. Alex Hutchings tog emot en passning vid vänstra tekningscirkeln och pricksköt fräckt in 2–1 för hemmalaget. Och bara 35 sekunder senare såg Fredric Andersson, den förre SSK-aren, till att ge Umeålaget ledningen genom ett skott från vänstra tekningscirkeln som gick in i bortre gaveln. Axel Ottosson slog sedan in fyra i tom bur. Det här var Björklövens andra raka seger och man har för övrigt 8–0 i sina två senaste tredje perioder. SSK får ladda om efter tre raka förluster.

Björklölven-SSK 4-1 (0-1, 1-0, 3-0)

0-1 (11.24) Nicklas Grossmann (Nicklas Heinerö, Stefan Gråhns)

1-1 (28.54) Mattias Granlund (Alex Hutchings, Niklas Pavel)

2-1 (48.29) Alex Hutchings (Austin Farley)

3-1 (49.04) Fredric Andersson (Niklas Pavel)

4-1 (59.22) Alex Ottosson Niklas Pavel, Axel Hutchings)

Skott: 18-21 (3-6, 7-5, 8-10)

Utvisningar Björklöven: 4x2

Utvisningar SSK: 3x2