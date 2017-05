Bekräftat – IKO-backen klar för SSK: "Känns superkul"

Läs mer: Uppgifter: IKO-spelaren lämnar för SSK

Den rutinerade backen Jonas Liwing lämnar IK Oskarshamn efter en säsong. Ny klubb för den SHL-meriterade backen är Södertälje SK.

– Det känns superkul att vara här. Till laget vill jag bidra med offensiva kvaliteter men också med rutin och trygghet, jag har spelat på alla möjliga nivåer och kan stå för lugn i situationer där det behövs, säger Liwing till klubbens hemsida.

Förutom Liwing, presenterades även 21-åringen George Sörensen, som just nu ingår i Danmarks VM-trupp. Sörensen kommer närmast från seriekonkurrenten Almtuna IS, där han vaktat målet under den senaste säsongen.

– Jag ser mig själv som en riktigt glad kille som alltid jobbar hårt för att hjälpa laget att vinna matcher. Alexander Sahlin är en riktigt bra målvakt och jag ser fram mot att tävla med honom och tillsammans göra det bästa för laget varje dag, säger Sörensen som skrivit på för 1+1 med SSK.