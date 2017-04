Backarna avgjorde – sköt upp SSK på hockeyallsvensk plats

Västerås spelade med all sannolikhet bort lagets chanser i kvalserien på lördagen, med en storförlust mot Troja/Ljungby. SSK gjorde det motsatta: klev upp på den andra hockeyallsvenska platsen via 3–1 hemma mot Kristianstad.

En tung seger för SSK i toppen av kvalserien, som tog laget förbi just Kristanstad med tre matcher kvar.

Det var en lördagsmatch med säsongen i vågskålen. Och en av spelarna med störst klubbhjärta visade vägen.

Marcus Bohman gav SSK ledningen med 1–0 efter ett sällan skådat krigarbyte drygt nio minuter in i matchen. Först täckte backen skott i egen zon, jagade ifatt pucken och dribblade sig till ett halvt friläge – bara för att träffa stolpens utsida. Men SSK behöll trycket i offensiv zon och Bohman sökte sig in framför mål, där han först styrde pucken och sedan forcerade in returen mellan benen på Joel Gistedt.

Hur han firade? Genom att slå sig för klubbmärket på bröstet. Framför klacken.

Men gästerna svarade i första bästa numerära överläge. Genombrottsbacken Joel Persson visade vilken klass hans handledsskott håller, 1–1 satt högt bakom Alexander Sahlin efter 17.06.

Nivån på spelet sjönk rejält i den andra perioden, vilket skotten 5–4 till SSK vittnar om. Tidigt i perioden var SSK illa ute vid ett par tillfällen när laget släppte till två mot ett-lägen. Fast när SSK väl sydde ihop ett anfall med fart och passningar på bladen, då hamrade Robin Nilsson in 2–1, med drygt två minuter kvar till pausen.

Ett ledningsmål som SSK spelade på under en nervös tredjeperiod. Kristianstad pressade som mest i ett tidigt powerplay, där gästerna hade en stolpträff, men under resten av matchen gjorde SSK tillräckligt för att hålla undan.

Och när Henrik Nyberg förlöste hemmapubliken med att lyfta in 3–1 bakom Gistedt med drygt fyra minuter kvar var trepoängaren säkrad.

Matchfakta: kvalserien

SSK–Kristianstad 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (9.02) Marcus Bohman (Adam Hansen, Lucas Carlsson), 1–1 (17.06) Joel Persson (Thom Flodqvist) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 2–1 (37.39) Robin Nilsson (Victor Andersson/Anton Holm).

Tredje perioden: 3–1 (55,51) Henrik Nyberg (Jonas Westerling).

Skott: 24–19 (13–8, 5–4, 6–7).

Publik: 3088.

Övriga resultat: Troja/Ljungby–Västerås 5–1, Huddinge–Visby/Roma 5–3.