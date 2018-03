Åtta punkter som definierade SSK:s säsong: "Kaosstartade, succébytet och Sörensens succé"

Hockeynyheter direkt i din mobil:

► Kaosstarten med Mats Waltin – och ordförandens Leksands-groda

"TVO" var värvad för att göra mål, men petades tidigt av Mats Waltin. Inget gott tecken. Senare skulle ju Thomas Valkvae-Olsen bli tvåa i seriens skytteliga med 23 mål. Laget förlorade sex raka matcher. Ordföranden Catharina Elmsäter-Svärd gjorde supportrarna vansinniga med uppmaningen att de skulle vara lite mer som leksingar. Och till sist krävde fansen Waltins avgång hemma mot Timrå.

Tre dagar senare fick tränaren sparken.

► Nichlas Falk kollapsar inför tv-kamerorna på Hovet

Några av säsongens obehagligaste bilder: Nichlas Falk faller ihop under sin egen hyllningsceremoni på Hovet. SSK:s tillfällige huvudtränare hade fått en smakstart med seger mot Modo, men pressen och stressen gjorde att Falk drabbades av hjärtflimmer.

► SSK:s oväntade tränarval blir jackpott – Lundberg lyfter laget

När SSK skulle utse ny huvudtränare valde klubben bort de rutinerade, välkända namnen. I stället handplockade SSK Ulf Lundberg från svenska ishockeyförbundet. En fullträff.

Lundberg förlorade visserligen sin första match mot Vita Hästen, men under hans ledning tog SSK sedan poäng i 14 av 15 matcher och vände på säsongen. Från fiaskovarning till uppfylld målsättning och playoff.

► Ensam var stark – SSK kunde lita på Sörensen

När Alexander Sahlin gick sönder och tvingades avbryta säsongen hamnade all press på George Sörensen. Och som det danske nyförvärvet presterade. I SSK:s mål växte Sörensen ut till seriens kanske viktigaste spelare, Lundberg vred ur max och lite till av sin målvakt och han var en stor anledning till att SSK både gick till playoff och utmanade in i sista omgången.

► Persson och From ersätts av Blomstrand och Åslin

Markus Persson petades och sattes i frysboxen innan han lånades ut till Oskarshamn. Mathias From lämnade under uppmärksammade former efter att ha ätit ute under SSK:s derby mot AIK.

Men som ersättare lyckades SSK plocka in Ludwig Blomstrand och David Åslin, två spelare som gjorde skillnad mot slutet av säsongen.

► Centerstjärnans psykbryt i Karlskoga

Fredric Weigel rasade efter SSK:s förlust i Karlskoga. Mot Lundbergs coachning och att laget rullade på många spelare. "Känns som om vi är på hockeyskolan", dundrade Weigel.

En av SSK:s genomgående bästa spelare tappade humöret mitt i en av säsongens djupare svackor för laget. Frågan är hur det uttalandet påverkar Weigels framtid. Enligt Hockeypuls uppgifter ska centern vara nära AIK.

► Nyckelbacken greps för misshandel – stängs av

SSK tappar en av lagets bästa backar inför slutspurten: klubben stänger av Jonas Liwing efter att veteranen gripits av polis under en festkväll.

Trots skandalen lyckas SSK samla ihop sig och vinna de sista matcherna som krävs för att nå playoffserien.

► Fyra raka segrar – men målskillnaden räcker inte

SSK förlorar första matchen i slutspelsserien mot Oskarshamn. Men laget viker inte ned sig. Tvärtom. SSK vinner fyra raka segrar och är på vippen att vinna den kompakta serien. Till sist skiljer bara målskillnad mellan SSK och Oskarshamn.

