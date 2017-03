Populära mössan färgar världen rosa – så gör du din egen

■■ TIPSA! Har du hakat på trenden? Har du film/bild? kontakta oss här

Den rosa mössan med kattögon har spridit sig som en löpeld. Överallt i världen tar feminister till stickor och virknålar för att knåpa ihop egna så kallade "pussy hats".

Namnet anspelar på Donald Trumps kontroversiella kommentar år 2005, då han sa att stjärnor som han själv kan göra vad han vill med en kvinna – bland annat "ta tag i fittan" ("grab her by the pussy").

Under "Women's march" i Washington den 21 januari – dagen efter att Donald Trumps installation i Washington – där runt en halv miljon människor stod upp för humanisk och mot hat och diskriminering – var folkhavet rosa av de stickade, virkade och sydda mössorna.

Uppmärksamheten lät inte vänta på sig och sedan dess har det bland annat ordnats studiecirklar i hur man stickar mössorna. Under internationella kvinnodagen finns det på flera ställen i landet möjlighet att tillverka en egen.

På www.pussyhatproject.com kan du läsa mer om projektet, och hitta ytterligare instruktioner och inspiration till din alldeles egna "pussy hat".

Se en youtubevideo med instruktioner om hur du gör din egna "pussy hat".