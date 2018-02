Telge såg ut att skrälla mot Täby – men förlorade med 4-5

Inför kvällens match mot seriefemman Täby hade Telge SIBK vind i seglen. Tre raka vinster, nu senast mot bottenlaget Linköping, placerade laget på en tiondeplats i tabellen och på rätt plats om nedflyttningsstrecket.

Och Telge hade tagit med sig självförtroendet från vinsterna till Tibblehallen på fredagskvällen. Bortalaget brände ett jätteläge efter ett par minuter, men skulle komma att rada upp både chanser och mål.

8.31 in i matchen gjorde Telges Terese Ahlqvist 1-0 på pass av Caroline Rosenberg. Kort därefter kvitterade Täby i en tilltrasslad situation. Målvakten Erika Stigulfsdotter fick en rejäl smäll på handleden, men kunde fortsätta spela.

Bortalaget fortsatte att pressa på och drygt tretton minuter in i matchen kunde Cornelia Jansson ostört skjuta in 2-1 från vänsterkanten. Och innan första vilan snappade Felicia Forsmark upp en retur och passade vidare bollen till Therese Gustafsson som blixtsnabbt drog in 3-1 till Telge.

Många utvisningar för Telge

Andra perioden blev desto tuffare för Telge, som drog på sig flera utvisningar – och det straffade sig. Men med bara sekunder kvar periodens andra boxplay så höll sig Södertäljefostrade Ranja Varli framme. Hon hade stått och lurat länge vid vänstersidan om målet, och sköt till slut in till 2-3.

En och en halv minut senare bökade Åsa Tjusberg in 4-2 till Telge, som såg ut att kunna hålla det resultatet perioden ut. Men det blev ett numerärt underläge för mycket, och med 20 sekunder kvar reducera Täby till 3-4.

Stängde igen i tredje

I den sista perioden visade Täby upp ett annat spel än i dom två tidigare perioderna. Laget stängde igen bakåt och gjorde två mål framåt.

Det som såg ut att bli en skrällvinst, byttes mot en tuff förlust för Telge som fick vända hemåt utan poäng.

Här finns dina lokala sportnyheter på sociala medier:

► Gilla LT-sporten på Facebook

► Följ LT-sporten på Twitter