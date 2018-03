Nykvarn IF segrade mot Nyköping, det stod klart efter andra matchen, hemma i division 2 Södermanland Play Off 2 i innebandy. Matchen slutade 12-5 till Nykvarn IF, vilket betyder att Nykvarn IF står som segrare med totala resultatet 16-11.

Sebastian Thorberg och Adam Ekblom gjorde två mål var för Nykvarn IF. Övriga mål för hemmalaget gjordes av Robin Andersson, Tim Löfgren-Lindgren, Linus Palmqvist, Kevin Rigogiannis, Lucas Rigogiannis, Oscar Janthe, Sebastian Tegelby och Lars Pernbrant.