Touma om oväntade comebacken – bytte in sig själv: "Inte rört bollen på 2,5 år"

Syrianska tog en viktig seger hemma mot IK Frej i helgen. Då passade även huvudtränaren Sharbel Touma på att göra comeback – han bytte in sig själv i den 73:e minuten när inte Mattias Liljestrand kunde fortsätta.

Den förra storspelaren, som bland annat spelade i den tyska och holländska ligan men även i allsvenskan med Djurgården, AIK, Halmstad och Syrianska, fick stora ovationer från de drygt 900 åskådarna när han presenterades vid inhoppet.

– Det var lite ringrostigt. Jag har inte rört en boll på 2,5 år, sade Sharbel Touma till TV4 Sport efter matchen.

Touma har då och då varit med på lagets träningar, men har tidigare dementerat planer på en comeback. Men nu blev det aktuellt ändå när Syrianska har skador och har tappat flera spelare under våren.

– Den här matchen var en livsviktig match för oss, och vi diskuterade ett alternativ att jag skulle hoppa in. Det blev tyvärr några småskador under matchen på dem vi har, så i den här klubben får man offra rätt så mycket, säger Touma, som även hade kunnat byta in någon av de unga spelare som fanns på bänken.

– Det var det andra alternativet, men de har bara tränat någon vecka med laget och i en så viktig match ska man kanske inte utsätta dem för det ansvaret i en så viktig match, det blir lite mycket att axla kanske. Så jag kände att jag fick kliva in och ta det, säger Touma.

Han kom in direkt efter att Syrianska gjort 4–1-målet i en match där laget var i underläge i halvtidspausen – och sedan vände och vann.

– Det var energilöst och fanns ingen löpvilja i första halvlek, sedan blev det stor skillnad, vi kom ut och fick ett viktigt mål. Sen lyfter killarna och luften går ur Frej, säger Syrianskatränaren.