Syrianskas slutforcering räckte inte – ny tung förlust i bottenstriden

För andra matchen i följd var det oerhört viktiga poäng som stod på spel i bottenstriden för Syrianska, när man på lördagskvällen gästade Gais på Gamla Ullevi.

Vid seger hade Syrianska klättrat förbi Gais och upp ovanför kvalstrecket, åtminstone tillfälligt. Men så skulle det alltså inte bli.

Det var Gais som inledde matchen något vassare än Syrianska, i en på det stora hela jämn första halvlek. Knappa tio minuter in i halvleken var det nära att hemmalaget hade fått en straff med sig, när Dwayne Miller drog omkull en framstörtande anfallare. Domaren valde dock att fria.

Med 19 minuter på klockan kom dock Gaismålet. En långboll landade hos Simon Silverholt, som tog ner den med en helt perfekt nedtagning. Med nedtagningen skapade han sig yta, innan han skickade in ett avslut i ena hörnet som Miller inte nådde ut till.

Gaisledningen var rättvis, men Syrianska började äta in sig mer och mer i matchen allt eftersom första halvlek gick. Seth Hellberg ägde mittfältet med sitt fysiska spel, och såg till att Syrianska kunde börja etablera lite spel.

Några riktiga chanser skapade man dock inte. Närmast blev det när David Yarar slog in ett inlägg som Mattias Genc var nära att nå först på, men mer än en hörna blev det inte. Steven Younan, för dagen ansvarig i Syrianska, valde att göra ett byte redan i halvtid. Ut gick Rickson Mansiamina, som hade det riktigt jobbigt i första halvlek, och in i stället med Mattias Mete.

Men det var en annan inhoppare som skulle sätta avtryck på matchen först. Bara några minuter efter att han bytts in för Gais lämnades Alibek Aliev alldeles ensam på en låg hörna, och tryckte upp 2-0 till hemmalaget i nättaket.

Matchen såg ut att vara på väg att dö ut med knappa halvtimmen kvar – tills även Mattias Mete klev in i matchen. Med 20 minuter kvar skickade han in reduceringen i öppet mål, efter att en boll från George Makdessi hittat fram till inhoppande Mete.

Just då förändrades matchbilden helt och hållet, när Syrianska fick nytt syre. Bara några minuter senare prickade Seth Hellberg stolpen, och Syrianska var på vild kvitteringsjakt. Navid Nasseri sattes in i stället för Kamal Mustafa under slutjakten, i ett försök att forcera ytterligare.

Men den riktiga forceringen kom av sig lite. Syrianska kom mest till inläggslägen, och kvaliteten på inspelen från både Samuel Akintioye och David Yarar var flera gånger om alldeles för dålig. Man hade en hel del boll, men kom inte till några riktiga farligheter.

Syrianska fick avsluta matchen med en man mer efter att Anton Wede visats ut i början av tilläggstiden. Bästa möjligheten fick Mattias Mete efter att en hörna touchas fram till honom, men anfallaren fick bollen på låret och lyckades inte riktigt kontrollera den. Tung förlust för Syrianska, som därmed hamnar fem poäng efter Gais i bottenstriden.

Matchfakta/Superettan

GAIS–Syrianska FC 2-1 (1-0)

Målen: 1-0 (19) Simon Silverholt, 2-0 (53) Alibek Aliev, 21 (71) Mattias Mete

Varningar, Syrianska: Kamal Mustafa, Seth Hellberg, Nikola Krcmarevic, David Yarar

Syrianska (4-2-3-1): Dwayne Miller – Samuel Akintioye, Adi Terzic, Nikola Krcmarevic, David Yarar – Seth Hellberg, Charbel Georges (Moustafa Zeidan, 63) – George Makdessi, Mattias Genc, Kamal Mustafa (Navid Nasseri, 77) – Rickson Mansiamina (Mattias Mete, 46)