Syrianska värvar mittfältare – från Assyriska: "En spelare med karaktär"

Läs också: Syrianskas sportkommitté om nya satsningen: "Det är spelare som du känner till"

Det var under helgen som var som Syrianska gick ut på sin hemsida och slog fast att man den kommande säsongen satsar mot toppen i Superettan och till följd av det ska ta in fem spelare som ska gå rakt in i startelvan.

Under tisdagen presenterade klubben det första namnet av fem.

Närmast från lokalrivalen Assyriska plockar SFC in mittfältaren Paul Torres. Den 25-årige mittfältaren kom till Assyriska mitt under förra säsongen från Sirius, men lämnar nu alltså klubben efter att de rasat ur näst högsta serien.

Torres har också en sejour i norska andraligan med Sandnes Ulf i bagaget.

I Superettan har det blivit 50 framträdanden, sex mål och fyra framspelningar för Torres.

"Paul är en spelare med karaktär och en hårt jobbande mittfältare. Syrianska FC välkomnar Paul" skriver klubben på sin hemsida.

Läs också: Paul Torres lämnar Assyriska: "Jag siktar uppåt"