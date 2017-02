Syrianska föll hemma mot Akropolis

Syrianska kom till spel utan sina tre nyförvärv från Assyriska och utan Josef Ibrahim som tvingades lämna återbud till matchen då han kände sig sjuk.

Success Chimankpa Nwosu och Charbel Georges fick därmed sällskap av Charbel Mirza (som inledde piggt och hade matchens första avslut på mål) och Charbel Ceylan, samt tyskturkiske provspelaren Kaan Gül, på mittfältet.

Den kvintetten styrde matchen i en kvart ungefär, tills Akropolis – ett topplag i division ett norra i fjol – insåg att man inte behövde ha någon överdriven respekt för Syrianska.

Sedan var matchen ganska jämn. Syrianska hade något mer boll, men gästerna kom också fram med laget samlat och etablerade spel på SFC:s planhalva ett antal gånger. Mot slutet av halvleken var det Akropolis som låg på mest för ett ledningsmål, även om Syrianska kunde ha fått ett friläge på en kontring i slutminuten med lite skärpa i passninggspelet.

Och gästerna började bäst även i andra halvlek – där Adhavan Rahamohan inte helt överraskande gjorde 0–1 efter fem minuter. Syrianska låg på och skapade ett par halvchanser efter målet, innan gästernas Kostas Stavrothanasopoulos säkert kunde placera in 0–2 när han blev fri efter bollvinst på mitten och snabb spelvädning av Akropolis. Då hade det gått 62 minuter.

Syrianska gjorde fyra byten efter under 10–15 minuter efter det målet, men hade svårt att skapa chanser då Akropolis packade ihop laget i eget straffområde och Syrianska sällan tog tillräckligt snabba beslut i sina anfall för att motverka det. Bästa chansen var i stället ett hårt pressat skott av Charbel Georges, som var på väg mot krysset när målvakten sträckte ut armen och bjöd på en klassräddning.

Närmare än så kom aldrig Syrianska, som alltså föll med 0–2.

Fakta / Träningmatch

Syrianska–Akropolis 0–2 (0–0)

Syrianskas lag: Hampus Elgan – Filip Korkes (ut), Adi Terzic, Mattias Liljestrand, Victor Wernersson – Kaan Gül (provspelare), Success, Charbel Georges, Charbel Mirza (ut, 73), Charbel Ceylan (ut, 65).På topp: Mattias Mete (ut, 75).Inhoppare: Aziz Ada (in, 65), Gino Yurekci (in, 73) Bachir Katourgi (in, 75), Levi Can (in)