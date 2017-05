Syrianska föll borta mot serieledarna

BP gick ut direkt och tog hand om bollen på Grimsta IP. Hemmalaget spelade runt bollen och precis när man brörjade känna att det var lite väl tempofattigt och inte skulle leda någonstans, uppstod en lucka på högerkanten.

Tim Söderström högg direkt, satte fart ner på kanten och slog ett inlägg som Victor Gyökeres efter visst besvär kunde slå in i öppet mål.

Vi hade bara spelat tre minuter.

Men Syrianska repade sig. BP hade visserligen mest boll och ville mest framåt under resten av halvleken också. Och hemmalaget skapade fler chanser – varav Tim Söderströms tunga skott i ribbans underkant var den bästa.

Då hade Syrianska redan kvitterat. 1–1 kom efter tio minuter, när Navid Nasseri slog ett pressat inlägg som tog på en försvarares fot och gick i en båge över målvakten och in bortre burgaveln.

Och även om det var hemmalaget som hade det mesta, var Syrianska inte långt efter när det gällde heta målchanser.

I andra halvlek tog Syrianska över och dominerade spelet i 20 minuter. Laget skapade också ett antal chanser att ta ledningen.

Men halvvägs in i halvleken började BP jobba sig in i matchen och med 20 minuter kvar slog inhopparen Kevin Kabran in 2–1.

Mot slutet blev det av naturliga skäl på nytt SFC-press och laget hade några halvchanser – och en misstänkt straffsituation när Kervens Belfort föll i straffområdet.

Men det blev inga mål. Brommapojkarna vann och befäste serieledningen. Och Syrianska fick, för ovanlighetens skulle efter en förlust, applåder av sina fans.

Det var välförtjänt.