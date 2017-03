Steg i rätt riktning för Syrianska inför premiären – öppnar för nyförvärv i sista stund

Efter tio dagar i Turkiet är Syrianska hemma i Södertälje igen. Laget spelade två träningsmatcher, oavgjort i båda, och Sharbel Touma tycker att laget har fått ut mycket av lägret.

– Det var en bra tid, vi har svetsat ihop gruppen och killarna har lärt känna varandra mer. Vi spelade två matcher och särskilt den sista var mot bra motstånd. Jag hade gärna jobbat med laget i några veckor till men jag tycker att vi tog några steg åt rätt håll, säger huvudtränaren Touma.

Laget spelade 2–2 mot ett moldaviskt lag som enligt Touma var "ett som ett bottenlag i Superettan" och därefter 1–1 mot ett ryskt lag, det sistnämnda bedömer Touma vara "fysiskt och spelskickligt, bra nog för att ligga i toppen av Superettan".

Mattias Genc gjorde två av de tre Syrianskamålen, det tredje gjorde Mattias Mete.

– Alltid kul och bra för forwards att sätta bollarna, konstaterar Touma.

Den sista matchen visade sig även bli ett genrep inför seriepremiären mot Degerfors nästa söndag – Syrianska ställde in en tidigare planerad träningsmatch i helgen. Och det var ett lyckat genrep, enligt Touma.

– Det var en positiv insats, det var en jättebra prestation av oss, säger Touma.

En vecka är kvar av det svenska transferfönstret. Senast på fredag måste klubbarna göra klart sina trupper inför säsongen. Och Syrianska håller utkik, enligt Touma.

– För tillfället är vi 18 utespelare och tre målvakter. Jag har sagt att jag vill ha runt 20 utespelare, men vi får se. Ska vi ta in någon så ska det vara något bra, inte bara för att ta in någon. Sen hänger det också på skadeläget, och just nu är alla friska, säger Sharbel Touma.

På måndagen hålls Superettans upptaktsträff där Sharbel Touma och Mattias Mete närvarar för Syrianskas del. LT sänder live från upptaktsträffen med start 15.15.

För Plus-läsare: Intervjuer och analyser inför Superettan – vi sänder direkt från upptaktsträffen på måndagen med start 15.15