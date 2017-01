Klasskillnad när Syrianska föll mot AIK – så var matchen

Syrianska hade inte mycket att sätta till mot allsvenska AIK på Fotbollsarenan. Gästerna från Solna var klassen bättre spelmässigt och vann rättvist. Syrianska försvarade sig dock bra till en början, och AIK skapade inte särskilt mycket farligheter. Men när Johan Blomberg drog på ett välplacerat skott från 20 meter så spräcktes nollan för Syrianska och målvakten Hampus Elgan.

Syrianskaförsvaret blev dock rejält överspelat när AIK gjorde 0–2 strax före pausvilan. Rickson Mansiamina fick kanonläge efter bra förarbete av bland andra Stefan Ishizaki – och SFC tappade helt markeringen i straffområdet.

Spelet jämnades ut i andra halvlek, men SFC hade svårt att skapa vassa chanser. Laget matchade ett mittfält med Charbel Georges som spelfördelare med Josef Ibrahim, Filip Korkes och Success Nwosu runt sig. De försökte hitta vägar fram men oftast gick det för långsamt eller så gick passningarna fel.

Båda lagen använde flera avbytare, Syrianska bytte in fyra spelare, varav tre provspelare, med kvarten kvar. Ingen av dem hann dock göra något större avtryck.

I stället utökade AIK genom Mansiamina som fick bollen efter att Daniel Mushitu vunnit en närkamp mot Syrianskas back Victor Wernersson och serverat lagkamraten i straffområdet. Slutresultatet fastställdes av Patrick Kpozo efter att SFC återigen rullats ut av gästerna.

Noterbart är att Syrianskafostrade talangen Gabriel Aphrem fick nästan 30 minuters speltid i matchen, han kom in i den 64:e minuten.

Syrianska testade högerbacken Cimon Lydén, född 1995 och senast i division 2-klubben Lunds BK. Andra provspelare var Mouhamed Fahs, fostrad i Helsingborgs IF och som provspelat hos serie A-klubbar tidigare samt David Janelidze, en lettisk spelare som närmast kommer från högstaligan i Azerbajdzjan, samt anfallaren Matins Ebuka, senast i division 2-klubben Tenhults IF.

De spelarna kommer kanske få mer speltid när Syrianska spelar mot Enskede IK redan i morgon söndag.

Matchfakta / Träningsmatch Syrianska–AIK 0–4 (0–2) Mål: 0-1 (39) Johan Blomberg, 0-2 (44) Rickson Mansiamina, 0-3 (79) Rickson Mansiamina, 0-4 (87) Patrick Kpozo.

Syrianska, 4-5-1: Hampus Elgan – Victor Wernersson, Mattias Liljestrand, Adi Terzic (ut 84), Cimon Lyden – Filip Korkes (ut 74), Charbel Georges, Success Nwosu, Josef Ibrahim (ut 69) - Bachir Katourgi (ut 69) – Mattias Mete (ut 69).Ersättare: Aziz Ada (in 69), Bilel Ben Salah, Fehmi Varli (in 84), Mouhamed Fahs (in 69), David Janelidze (in 74), Matins Ebuka (in 69).

AIK, 4-4-2: Oskar Linner - Nils Eric Johansson, Per Karlsson, Sauli Väisänen, Daniel Sundgren - Patrick Kpozo, Stefan Ishizaki (ut 64), Amin Affane, Johan Blomberg - Eero Markkanen (ut 69), Rickson Mansiamina.Ersättare: Melker Antonsson, Nicolaus Elfström, Daniel Mushitu Mwinkeu, Kevin Jakobsson, Rany Georgis, Gabriel Aphrem (in 64), Gustav Nyberg, Bilal Hussein, Albin Linner.