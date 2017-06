Förlust för skadeskjutet Syrianska – trots mittfältarens drömmål

Syrianska går på semester med 15 poäng på 14 matcher efter en förlust i Falkenberg på söndagen. Det ex-allsvenska hemmalaget vann med 3–1 och ser till att Syrianska inleder höstsäsongen på kvalplats – med endast Norrby, Frej och Gefle bakom sig i tabellen.

Men förutsättningarna inför mötet med Falkenberg var inte de bästa för managern Sharbel Touma. Inte nog med att högerbacken Samuel Akintioye inte hann tillbaka efter skada, Touma saknade samtliga tre högerbackar i truppen: Mattias Liljestrand, Adi Terzic och Abdel Diarra.

Försvaret blev med andra ord en riktig nödlösning.

Och den nykomponerade backlinjen sattes tidigt på prov. Inte minst av löpvillige och kreative anfallaren Viktor Götesson. Redan i nionde minuten lurade han bort Success Nwosu och träffade stolpens insida.

21-årige Götesson låg ofta på rulle – och så var det också han som tre minuter senare snappade upp bollen efter en skarvnick på en utspark. Helt friställd skottfintade Götesson bort först Hampus Elgan och sedan Victor Wernersson, innan han kallt rullade in 1–0 för Falkenberg i ett övergivet mål.

Även på fasta situationer darrade Syrianskas försvar. Inte oväntat var detaljer som offsidefällor farligt osynkroniserade. Men grundläggande markeringsspel fungerade inte heller. Som när Daniel Johansson nickade in 2–0 i 24:e.

Då stod två hemmaspelare helt fria vid första stolpen.

Men Syrianska tog sig ändå in i matchen igen. Tack vare ett drömmål signerat Charbel Georges. Mittfältaren sög in en andraboll efter ett inlägg och skruvade in 2–1 i höger gavel. Hårt och otagbart.

Målet i den 33:e minuten gav Syrianska känning inför andra halvlek, men faktum är att Falkenberg aldrig var särskilt hotat. Syrianska sydde ihop spelsekvenser. Men de blev aldrig bättre än "nära".

I stället var det Falkenberg som punkterade matchen. Vänsterbacken Johannes Vall kunde ha gjort det redan i 73:e, när han prickade ribban på frispark. Passande nog var det matchens lirare, Götesson, som avslutade målskyttet. 21-åringen vann närkamper med både Seth Hellberg och Nwosu innan han skruvade in 3–1 i krysset med tio minuter kvar.

(+) Så var matchen: LT-sporten rapporterade direkt från Falkenberg–Syrianska

Matchfakta: superettan

Falkenberg–Syrianska 3–1 (2–1)

1–0 Viktor Götesson (12), 2–0 Daniel Johansson (24), 2–1 Charbel Georges (33), 3–1 Viktor Götesson (80).

Så spelade Syrianska (4–3–3): Hampus Elgan – George Makdessi (Johannes Ercan, 90), Success Nwosu, Filip Korkes, Victor Wernersson – Seth Hellberg, Kevin Bisse, Charbel Georges – Aziz Ada (Mattias Mete, 70), Mattias Genc, Navid Nasseri (Ramez Matti, 84).