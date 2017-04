Degerfors stal alla poäng av Syrianska i seriepremiären

Publiken hann knappt sätta sig innan Degerfors tog ledningen, 0–1 på nick genom Marcus de Bruin. Men Syrianska tog tag i matchen direkt och dominerade spelet. Kvitteringen kom efter 22 minuter helt rättvist genom Mattias Mete.

Syrianska hade en rad chanser men Mattias Genc, Mattias Mete och Abdel Diarra fick alla se sina skott räddade – samtliga gånger på ett nästan mirakulöst sätt av Degerforsmålvakten Oskar Klasson, som gjorde en mycket bra match.

Han var dock chanslös på Syrianskas ledningsmål i andra halvlek. Mattias Genc fick perfekt träff och skruv på en frispark från nära håll, 2–1.

Det var då helt rättvist sett till spelet. Degerfors hade inte haft någonting i offensiv väg förutom målet, förrän Sargon Abraham slog till med ett välplacerat skott till 2–2. Nyförvärvet från Skövde AIK i division 2 nätade direkt alltså.

Alexander Andersson en chans i slutminuterna men då räddade Dwayne Miller.

Syrianska försökte satsa offensivt i slutet, genom att byta in nyförvärvet Kervens Belfort. Men även Degerfors gjorde ett offensivt byte – anfallsstjärnan Shpetim Hasani, som varit skadad på försäsongen, byttes in med kvarten kvar. Och på tilläggstid nickade Hasani in 2–3 efter ett lysande inlägg av Erik Lindell.

En chockförlust för Syrianska, som borde ha förvaltat spelet och chanserna till att vinna – och en drömstart på säsongen för ett skadedrabbat Degerfors som trots få chanser gjorde tre mål och tog tre poäng.

Matchfakta / Superettan, omgång 1

Syrianska FC–Degerfors IF 2–3 (1–1)

Mål: 0–1 (3) Marcus de Bruin, 1–1 (22) Mattias Mete (Mattias Genc), 2–1 (72) Mattias Genc, 2–2 (79) Sargon Abraham, 2–3 (93) Shpetim Hasani (Erik Lindell).

Varningar, Degerfors: Marcus de Bruin, Sebastian Ohlsson.

Publik: 2 877.

Syrianska (4–2–3–1): Dwayne Miller – Victor Wernersson, Mattias Liljestrand, Abdel Diarra, Samuel Akintioye – Seth Hellberg (Kervens Belfort, 86), Charbel Georges – George Makdessi (Navid Nasseri, 74), Mattias Genc, Kevin Bisse (Success Nwosu, 58) – Mattias Mete.

Degerfors (3–4–3): Oskar Klasson – Christoffer Wiktorsson, Marcus de Bruin, Erik Sachs – Mohanad Jeazhe (Jonas Olsson, 81), Nikola Ladan, Sebastian Ohlsson, Erik Lindell – Mihlali Mayambela (Shpetim Hasani, 75), Alexander Andersson (Kevin Gustavsson Stolpe, 91), Sargon Abraham.