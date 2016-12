Han blir andra spelaren att gå mellan nyblivna seriekonkurrenterna: "Känns som jag gör rätt"

Eric Sollert har redan gjort flytten.

Nu kommer även en andra spelare från Järna SK till Enhörna IF, två lag som kommande säsong blir seriekonkurrenter.

Det är den 25-årige vänsteryttern Kevin Rohlin som även han har valt att ta steget tillbaka till Enhörna.

– Jag känner att jag vill börja prioritera andra saker än fotboll just nu. Fotbollen har alltid kommit i första rummet tidigare men nu kan jag varken göra mig själv eller laget rättvisa med tanke på mina jobb och studier. Då är det bättre att gå vidare till en klubb där min situation passar bättre in. Det har inte varit ett lätt beslut att ta men det känns som att jag gör rätt, säger Rohlin till Järnas hemsida.

Den gångna säsongen spelade Rohlin i 21 av 22 seriematcher för Järna i division 3, en säsong som slutade med en sjätteplats i division 3 för laget.

– Jag har pratat en del med Kevin under hösten och jag tycker ändå att Kevin gör rätt med sitt beslut. Han kan inte längre ge det fina engagemang han har gett JSK genom åren och då är det ett naturligt steg att gå. Vi tappar en spelare som alltid gör sitt bästa under träning och match vilket naturligtvis är synd för laget, men Kev följer det han vill och tror på och det respekterar vi till hundra procent. Det har varit ett nöje att ha Kevin i laget under den här tiden och vi önskar honom lycka till med jobb, studier och fotboll, säger Järnas tränare Fredrik Axelsson.