SFK-tränaren om laget inför premiären: "Våra vingar ska vinna matcher åt oss"

Det blev en annorlunda sista träning för Södertälje FK inför lördagens seriepremiär borta mot Boo FK.

– Det var några som missade träningen, som inte kunde ta sig hit på grund terrorattacken i Stockholm. Det är hemskt, det som hände. Man går runt och tycker att det så jäkla viktigt med fotboll, men egentligen är det ju inte ett dugg viktigt. Det känns jäkligt tråkigt och jag känner med alla oskyldiga människor som drabbades. Jag har inga ord, säger Eddie Demir.

– Men när det väl är match kommer vi förstås fokusera på den i två timmar ändå, konstaterar han.

Här är Eddie Demirs tankar om sitt SFK inför premiären:

Målvakterna:

Amerikanen Robert Beebe, som varit med under större delen av försäsongen, har fått sällskap av landsamnnen Matt Broomall, som anslöt nyligen. Eddie Demir är mycket nöjd med sitt målvaktspar, och säger att just nu är det Beebe som är förstavalet.

– Det tycker jag, det är han som har varit med länge och som vi har koll på. Men den andra killen har också sett bra ut och jag är övertygad om att han kan utmana framöver, han ser inte mycket sämre ut, säger Eddie Demir, som hoppas att det kan vara positivt för båda målvakterna om det blir en liten kamp om vem som ska stå.

– Jag tror att konkurrrens är bra, både för kvaliteten och motivationen. Och jag har pratat med dem och båda vet att de har chansen att få spela, men att Beebe går före just nu eftersom det är han som har koll på vår spelidé. Men det är klart att det känns tryggt att det finns backup.

Backlinjen:

I dagsläget är amerikanen Devin Morgan mer eller mindre på en av mittbacksplatserna. Han är en av lagets nyckelspelare enligt Eddie Demir, och nästan omöjlig att passera. Vid sin sida i premiären för han förmodligen Strahinja Golic, den före detta Assyriskatalangen som kommit tillbaka till Södertäljefotbollen efter några år i AIK:s juniorverksamhet.

– Strahinja kommer nog ta platsen bredvid Devin i den här matchen, eftersom Hassan har varit lite krasslig, säger Eddie Demir, och förklarar att Golic har lite bättre uppspel, medan Kanneh kanske är hårdare i sitt försvarsspel.

Kevin Sharro, en av de gamla 93:orna från Assyriska som vann Gothia cup under Eddie Demirs ledning, är ytterback till vänster och engelsmannen Joe Woodley, med förflutet på college i USA och senast i Sollefteå i division tre, startar som högerback.

Sharro är en löpstark ytterback med bra touch. Woodley har kanske inte riktigt de offensiva spetsegenskaper som Eddie Demir letar efter i en högerback. Men det alternativ han har på posititionen, Archie Harvey, startar i stället längre upp i banan.

Mittfältet:

Om vi börjar på kanterna har vi har alltså Archie Harvey till höger och nye Marquez Fernandez till vänster.

– Archie är en våra största nyckelspelare, han har bäst lungor i laget, kan verkligen springa. Marquez är också en spelare med stora lungor och en riktigt speedkula som dessutom är hård i försvarsspelet. Båda två är snabba, offensiva hot som också är bra i defensiven. Det är så vi vill ha det, våra vingar ska vinna matcher åt oss, säger Eddie Demir.

Alternativet till Fernandez är unge Gino Yürekci, den förre Syrianskatalangen som var utlånad till SFK förra hösten. Han är dock avstängd de två första matcherna efter stöket i samband med en av kvalmatcherna i fjol. Ett annat ytteralternativ, nyförvärvet Frederick Acheampong, är ännu inte spelklar – klubben väntar på papper från Kroatien.

På det defensiva mittfältet lär David Yarar husera om han inte är skadad, eller behövs någon annanstans i laget. Han är också en av Gothia Cup-93:orna från Assyriska och en av Eddie Demirs favoritspelare.

– Det är han som är vår speluppläggare, det är hans om ska styra och ställa och spelet går genom honom.

Gabriel Malki eller Andrew Nagbe tar den andra defensiva mittfältsplatsen. Nagbe var en de spelare som missade sista träningen, vilket gör att Eddie Demir har lite att fundera över.

Den offensiva länken mellan mittfält och anfall är Syrianskalånet Charbel Mirza.

– Det är den position Alex Varli (nu i Arameiska) hade förra säsongen och vi har tagit in Charbel för att han ska spela där. Tanken är att vi ska utveckla honom så att han kan gå tillbaka till Syrianska som en färdig spelare. Han behöver speltid.

Anfall:

Syrianska har bara två anfallare i truppen, sedan man beslutat sig för att bryta med Sasa Plavsic. Nye Marko Radosavljevic har gjort en hel del mål på försäsongen och lär starta mot Boo.

– Han har sett bra ut. Han är stark och kan göra mål, kommer bollen in i straffområdet vispar han in den. Hans avslut är något extra. Vår andra anfallare är Samuel Kurkunc som är en egen produkt som tagit stora steg. Han är duktig och kan göra mål. Men vår sportchef Tore Eliasson ska försöka hämta in en forward till, vi kan inte bara ha två anfallare, säger Eddie Demir.

Han tror på laget även och tycker att allt känns bra inför premiären.

– Det är klart att jag inte är hundra procent nöjd med truppen, det finns flera positioner där jag skulle vilja ha in någon spelare till. Men vi är ett division två-lag så det får man finna sig i. Jag tycker ändå att det ser bra ut, säger han.

Södertälje FK möter Boo FK på Boovallen i Nacka på lördagen.

Trolig startelva: Beebe – Sharro, Morgan, Golic, Woodley – Fernandez, Nagbe, Mirza, Yarar, Harvey – Radosavljevic.

