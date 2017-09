Förre Syrianskatränaren om det fortsatta derbyspöket: "Så länge jag tränar här kan jag lova att vi aldrig ger upp"

Djurgården, som de senaste säsongerna haft förtvivlat svårt att vinna sina Stockholmsderbyn, hade inför söndagens drabbning med Hammarby inte vunnit ett derby på hela 2 198 dagar.

Dagens derby var årets sista och tränare Melkemichel sade inför matchen, till Sportbladet:

– Vinner vi inte nu så har jag svikit många, och då blir jag besviken.

Djurgården kom visserligen ut med en hejdundrande och påhittig offensiv och hade det inte varit för burväktare Johan Wiland mellan Hammarbystolparna, hade hemmalaget kunnat göra både 1–0 och 2–0 i matchinledningen.

Men Hammarby åt sig in i matchen, tog ledningen via Björn Paulsen innan Jonas Olsson till sist kunde nicka in en hörna och fastställa slutresultatet till 1–1.

– Vi börjar väldigt bra. Sen händer något, konstaterar Özcan Melkemichel och säger fortsättningsvis till Sportbladet:

– Men jag kan inte be om ursäkt när det slutade 1-1. Vi förlorade i alla fall inte. Hade vi förlorat så hade vi stått här och skämts.

Det här var Djurgårdens 18:e (!) raka derby utan seger. Men tränare Melkemichel tänker inte ge sig utan strid.

– Så länge jag tränar här kan jag lova att vi aldrig ger upp, avslutar Melkemichel.

