Ett år efter terrordådet som skakade Sverige – minnesdag för att hedra offren

Tanken bakom minnesdagen är att hedra offren och deras anhöriga samt påminna om att Stockholm är och ska vara en öppen och demokratisk stad. Det skriver SVT i ett pressmeddelande.

Under lördag förmiddag kommer en minnesgudstjänst hållas i Adolf Fredriks kyrka. Senare under dagen anordnas en minneskonsert på stora scenen i Kungsträdgården. Där kommer statsminister Stefan Löfven (S) hålla tal och bland annat Malena Ernman, Jill Johnson, Lars Winnerbäck och The Get Up Soul Choir uppträda.

SVT direktsänder minnesdagen med start klockan 11.45.

Det var strax innan klockan tre på eftermiddagen den 7 april 2017 som de första larmen kom om att en lastbil hade kört in i Åhlens city på Drottninggatan i Stockholm. Snart stod det klart att det som först betecknades som en trafikolycka rörde sig om ett misstänkt terrordåd. På kvällen samma dag greps Rakhmat Akilov i Märsta norr om Stockholm. Totalt miste fem personer livet i dådet.

Rättegången mot Rakhmat Akilov inleddes tidigare under våren och kommer preliminärt pågå fram till den 9 maj. Domen beräknas komma strax före midsommar.