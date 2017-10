Söderströms dubbel avgjorde när Assyriska tog tre nya poäng

Victor Söderström är en av spelarna som Assyriska kan räkna in i nästa års trupp, nu när kontraktet är klart sedan en tid. På söndagen klev 23-åringen fram som stor matchvinnare mot Sollentuna.

Söderström, som värvades från IK Frej inför säsongen, gjorde båda målen i Assyriskas 2–1-seger. Hans sjätte och sjunde mål för säsongen.

Anfallaren gav Assyriska ledningen i den 21:a minuten, när han avslutade ett fint anfall inne i straffområdet.

I den 57:e minuten missade Erido Poli ett gyllene läge att stänga matchen. Anfallaren sköt över från en position mitt i straffområdet efter ett utmärkt inspel från Sebastian Holmqvist. Men länge såg ändå Söderströms första mål ut att räcka.

Fram till den 84:e minuten. Då skarvade David Durmaz in bollen i egen bur. Den erfarne mittbacken skulle nicka undan ett inlägg från Sollentunas vänsterkant, men spänsten räckte inte till och touchen ställde annars utmärkte Elias Hadaya i Assyriskamålet.

Men Söderström var inte klar. En blixtrande Assyriska-kontring gav inhopparen Gino Yürekci skottläge – och när yttern prickade stolpen höll sig Söderström framme och sparkade in returen.

Matchfakta: division 1 norra

Assyriska FF–Sollentuna 2–1 (1–0)

1–0 Victor Söderström (21), 1–1 självmåll (84), 2–1 Victor Söderström (89).

Publik: 311.

Så spelade Assyriska (4–4–2): Elias Hadaya – David Gutierrez Arvidsson, Andy Antar, David Durmaz, Isa Demir – Kevin Krans, Rani Haddad (Abu Bakarr Suma, in 73), Daniel Stensson, Sebastian Holmqvist – Victor Söderström (Alex Pereira, in 90), Erido Poli (Gino Yürekci, in 73).