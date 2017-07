Hårt kämpande Assyriska fick kryss med helt ny backlinje.

När inte heller Andreas Haddad kom till spel så blev det rejäla förändringar i Assyriska, som bestämde sig för att spela 5–4–1, med Love Reuterswärd som ensam anfallare. Det blev också hemmalaget Vasalunds IF som tog tag i takpinnen i den första halvleken, där Assyriska mest koncentrerade sig på att ligga rätt i försvaret och låta den nykomponerade backlinjen komma in i matchen. De sattes på många prov under den första halvleken. Ofta lyckades de reda ut situationen, men inte alltid, men då fanns Adrian Engdahl där längst bak i målet. Engdahl räddade både en straff, ett friläge och en riktig farlig chans på en hörna i den första halvleken, och såg i övrigt säker ut. Framåt var det dock inte mycket chanser för AFF, Något farlig inspel och ett långskott var det farligaste man skapade under första halvlek.

Även i andra halvlek började Vasalund bäst. En kort sekvens såg det ut som om Engdahl skulle kommit fel på en utrusning, men till skillnad från senaste matchen mot Nyköping redde det upp sig, och slutade med att målvakten kunde göra en benparad.

Halvvägs in i andra halvlek började Assyriska ta förs ig lite mer offensivt, men någon riktigt vass chans blev det dock inte. Istället kunde hemmalaget ta över kommandot igen, och lyckades sätta Engdahl och backlinjen på nya prov. Som de dock redde ut. Sebastian Holmqvist hade Assyriskas bästa chans med ett skott över.

Matchen slutade mållöst 0–0

Assyriska startade enligt 5–4–1: Adrian Engdahl– Aziz Corr Nyang(66), Marcus Ytter, Daniel Stensson, Andy Antar, Isa Demir – Sebastian Holmqvist, Victor Söderström, Simon Strand, Kevin Kran(86) – Love Reuterswärd.

Inhoppare: Rani Haddad (66), Lawal Adebowale Ismail (86)