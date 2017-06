Assyriska vände och vann mot bottenlaget

Assyriska dominerade spelet under hela matchen hemma mot bottenlaget IFK Luleå – men det skulle krävas en vändning för att ta tre poäng. Luleå hade inte bollen särskilt ofta men tog ändå ledningen genom ett enkelt anfall där Assyriska misslyckades med både sin press och sin markering i straffområdet. Keaton Isaksson nickade in 0–1.

Chanser saknades inte för AFF – Kevin Krans hade två lägen, Victor Söderström och Andreas Haddad varsitt. Men målvakten Vladimir Sudar spelade bra för gästerna.

Assyriska skruvade upp offensiven mer i andra halvlek – och utdelningen kom snabbt. Chanserna radades upp innan Love Reuterswärd utnyttjade en djupledsboll, rundade en Luleåback och rullade in kvitteringen i 48:e minuten.

Därefter skulle både Andreas Haddad och Kevin Krans ta revansch för missade lägen tidigare. Haddad nickade in 2–1 efter perfekt inlägg från Isa Demir i den 62:a minuten.

Luleå såg då slagna ut, hade knappt fått låna bollen och än mindre varit något på offensiv planhalva i den andra halvleken. Assyriska fortsatte att mata på i anfall efter anfall och till slut kom också 3–1.

Kevin Krans rundade Luleås backlinje till vänster och bredsidade in bollen via stolpen.

Assyriska spelade därefter av matchen – även om Luleå fick in en reducering i matchens sista sekunder.

Matchfakta / Division 1 norra

Assyriska FF–IFK Luleå 3–2 (0–1)

Mål: 0–1 Keaton Isaksson (26), 1–1 (49) Love Reuterswärd, 2–1 (62) Andreas Haddad, 3–1 (71) Kevin Krans, 3–2 (94) James Burgin.

Publik: 477

Så spelade Assyriska (4–2–3–1): Davor Blazevic – Isa Demir, Andreas Haddad, David Durmaz, Harry Osborne – Simon Strand, Daniel Stensson – Victor Söderström (ut 90), Kevin Krans (ut 92), Love Reuterswärd – Aziz Corr Nyang (ut 72).

Avbytare: Adrian Engdahl, Andy Antar (in 90), Afram Hanna, Charlie Gregory, Marcus Ytter (in 72), Gilgamesh Oyal (in 92).